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Ausência de jogador do Flamengo no time titular do Uruguai irrita torcedores: 'Erro'

Jogador entrou bem contra Arábia Saudita, mas fica no banco contra Cabo Verde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 18:58
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Jogadores do Uruguai na partida contra Arábia Saudita na Copa do Mundo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Jogadores do Uruguai na partida contra Arábia Saudita na Copa do Mundo. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Seleção do Uruguai divulgou a escalação para a partida contra Cabo Verde, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com duas novidades em relação à equipe da estreia na competição. A partida acontece logo após o empate dos uruguaios contra a Arábia Saudita, por 1 a 1, no primeiro jogo da Celeste na competição. Durante a semana, a imprensa uruguaia divulgou amplamente que Nico De La Cruz, do Flamengo, seria titular. No entanto, a mudança não aconteceu na formação final.

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    • De La Cruz entrou bem na partida contra a Arábia Saudita e ajudou a ditar o ritmo de jogo e controlar a posse de bola durante a pressão uruguaia, que acabou resultando no gol do empate, mas não conseguiu chegar à virada. O meia era cotado para substituir o volante Manuel Ugarte.

    Já o atacante Canobbio também entrou bem na primeira partida e tomou a vaga de Darwin Nuñez na equipe titular para a partida contra Cabo Verde. Reserva contra Arábia Saudita, o atacante do Fluminense começa jogando.

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    Nicolas de la Cruz (Foto: Santiago Mazzarovich / AFP)

    O técnico Marcelo Bielsa manteve a base do time titular contra a Arábia Saudita e promoveu apenas duas alterações na equipe, retirando o lateral-esquerdo Matias Viña, ex-Flamengo, e Darwin Nuñez e adicionando Sanabria e Canobbio ao time titular. A ausência de De La Cruz não foi bem recebida pelos torcedores uruguaios na web, que queriam um jogador para atuar como armador.

    Confira a escalação do Uruguai:

    23 FERNANDO MUSLERA
    3 SEBASTIAN CACERES
    5 MANUEL UGARTE
    6 RODRIGO BENTANCUR
    8 FEDERICO VALVERDE (C)
    13 GUILLERMO VARELA
    14 AGUSTIN CANOBBIO
    16 MATHIAS OLIVERA
    20 MAXI ARAUJO
    21 FEDERICO VINAS
    25 JUAN MANUEL SANABRIA

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    Veja reações dos torcedores à decisão de Bielsa em deixar De La Cruz no banco do Uruguai:

    Tradução: "Outra vez sem armador? Uruguai melhoro muito quando De La Cruz entrou! Uruguai tem que jogar com armardor".

    Tradução: De la Cruz deve estar mais quebrado que De Arrascaeta, não entendo como que é reserva do 'burro' do Ugarte.

    Tradução: É um erro Ugarte jogar. Era para colocar De La Cruz ou Zalazar no lugar.

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