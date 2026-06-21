Ausência de jogador do Flamengo no time titular do Uruguai irrita torcedores: 'Erro' Jogador entrou bem contra Arábia Saudita, mas fica no banco contra Cabo Verde

A Seleção do Uruguai divulgou a escalação para a partida contra Cabo Verde, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com duas novidades em relação à equipe da estreia na competição. A partida acontece logo após o empate dos uruguaios contra a Arábia Saudita, por 1 a 1, no primeiro jogo da Celeste na competição. Durante a semana, a imprensa uruguaia divulgou amplamente que Nico De La Cruz, do Flamengo, seria titular. No entanto, a mudança não aconteceu na formação final.

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De La Cruz entrou bem na partida contra a Arábia Saudita e ajudou a ditar o ritmo de jogo e controlar a posse de bola durante a pressão uruguaia, que acabou resultando no gol do empate, mas não conseguiu chegar à virada. O meia era cotado para substituir o volante Manuel Ugarte.

Já o atacante Canobbio também entrou bem na primeira partida e tomou a vaga de Darwin Nuñez na equipe titular para a partida contra Cabo Verde. Reserva contra Arábia Saudita, o atacante do Fluminense começa jogando.

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Nicolas de la Cruz (Foto: Santiago Mazzarovich / AFP)

O técnico Marcelo Bielsa manteve a base do time titular contra a Arábia Saudita e promoveu apenas duas alterações na equipe, retirando o lateral-esquerdo Matias Viña, ex-Flamengo, e Darwin Nuñez e adicionando Sanabria e Canobbio ao time titular. A ausência de De La Cruz não foi bem recebida pelos torcedores uruguaios na web, que queriam um jogador para atuar como armador.

Confira a escalação do Uruguai:

23 FERNANDO MUSLERA

3 SEBASTIAN CACERES

5 MANUEL UGARTE

6 RODRIGO BENTANCUR

8 FEDERICO VALVERDE (C)

13 GUILLERMO VARELA

14 AGUSTIN CANOBBIO

16 MATHIAS OLIVERA

20 MAXI ARAUJO

21 FEDERICO VINAS

25 JUAN MANUEL SANABRIA

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Veja reações dos torcedores à decisão de Bielsa em deixar De La Cruz no banco do Uruguai:

Otra vez sin enganche? Uruguay mejoró muchísimo cuándo entro De la Cruz! Uruguay tiene que jugar con enganche — Santiago 👽 (@SantiG1899) June 21, 2026

Tradução: "Outra vez sem armador? Uruguai melhoro muito quando De La Cruz entrou! Uruguai tem que jogar com armardor".

De la Cruz debe estar más roto que De Arrascaeta, sino no se entiende como sea suplente del burro de Ugarte — Ismael Lezcano (@LezcanoIsma) June 21, 2026

Tradução: De la Cruz deve estar mais quebrado que De Arrascaeta, não entendo como que é reserva do 'burro' do Ugarte.

Error que juegue Ugarte, era para De la Cruz y luego Zalazar o al revés. — 𝗙𝗘𝗗𝗘𝗥𝗜𝗖𝗢 𝗚𝗜𝗢𝗩𝗜𝗢 𝗔𝗕𝗔𝗗𝗜𝗘 ⭐⭐⭐⭐ (@FGiovioAbadie) June 21, 2026

Tradução: É um erro Ugarte jogar. Era para colocar De La Cruz ou Zalazar no lugar.