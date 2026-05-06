Fred Caldeira decide sair da TNT e fecha com Cazé TV para a Copa do Mundo

O jornalista Fred Caldeira vai deixar a TNT Sports após 15 anos e já tem destino definido: a Cazé TV. A informação inicial foi publicada pela Folha de São Paulo, com o jornalista Gabriel Vaquer, e confirmada pelo Lance!, que apurou que o profissional já assinou contrato com a nova emissora.

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Correspondente na Inglaterra, Caldeira não participou da cobertura in loco das semifinais da Liga dos Campeões, o que já indicava sua saída. Seu último trabalho no canal foi uma entrevista com o meia Casemiro, do Manchester United.

Na nova casa, o jornalista chega como reforço de peso para a cobertura da Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. A expectativa é que ele acompanhe de perto uma das seleções participantes, além de integrar transmissões de competições europeias.

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Fred Caldeira iniciou sua trajetória no canal ainda na época do Esporte Interativo, em 2011, e se tornou correspondente internacional em 2016. Desde então, consolidou seu nome na cobertura do futebol europeu, especialmente com foco no futebol inglês.

Fred Caldeira estava na emissora há 15 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

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A contratação faz parte da estratégia de expansão da Cazé TV, projeto liderado por Casimiro Miguel, que também acertou recentemente a chegada do narrador Fernando Nardini para reforçar a equipe durante o Mundial.

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