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Fred Caldeira decide sair da TNT e fecha com Cazé TV para a Copa do Mundo

O jornalista estava na emissora há 15 anos

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 06/05/2026
16:14
Correspondente na Europa vai reforçar equipe para cobertura da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
imagem cameraCorrespondente na Europa vai reforçar equipe para cobertura da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução)
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O jornalista Fred Caldeira vai deixar a TNT Sports após 15 anos e já tem destino definido: a Cazé TV. A informação inicial foi publicada pela Folha de São Paulo, com o jornalista Gabriel Vaquer, e confirmada pelo Lance!, que apurou que o profissional já assinou contrato com a nova emissora.

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Correspondente na Inglaterra, Caldeira não participou da cobertura in loco das semifinais da Liga dos Campeões, o que já indicava sua saída. Seu último trabalho no canal foi uma entrevista com o meia Casemiro, do Manchester United.

Na nova casa, o jornalista chega como reforço de peso para a cobertura da Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho nos Estados Unidos, México e Canadá. A expectativa é que ele acompanhe de perto uma das seleções participantes, além de integrar transmissões de competições europeias.

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Fred Caldeira iniciou sua trajetória no canal ainda na época do Esporte Interativo, em 2011, e se tornou correspondente internacional em 2016. Desde então, consolidou seu nome na cobertura do futebol europeu, especialmente com foco no futebol inglês.

Fred
Fred Caldeira estava na emissora há 15 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

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A contratação faz parte da estratégia de expansão da Cazé TV, projeto liderado por Casimiro Miguel, que também acertou recentemente a chegada do narrador Fernando Nardini para reforçar a equipe durante o Mundial.

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