Narrador da ESPN crava sobre partida do Fluminense na Libertadores: 'Verdadeira final'

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (6) para um confronto decisivo pela Conmebol Libertadores. Diante do Independiente Rivadavia, em Mendoza, o Tricolor das Laranjeiras encara um cenário de pressão máxima e, para o narrador Rogério Vaughan, o duelo tem peso de decisão.

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— Será um jogo extremamente dramático para o time brasileiro. O Fluminense entra em campo pressionado, sabendo que precisa vencer a qualquer custo. É, na prática, uma decisão antecipada — uma verdadeira final para o Tricolor das Laranjeiras, que não tem margem para erro e vai precisar mostrar força mental e competitividade do início ao fim — afirmou o narrador.

A partida, válida pela quarta rodada da fase de grupos, acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, com transmissão da TV Globo e do Disney+.

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Pressão máxima e risco de eliminação

A situação do Fluminense no Grupo C é delicada. A equipe comandada por Luis Zubeldía ocupa a lanterna e precisa vencer fora de casa para seguir viva na competição. Um novo tropeço pode deixar a classificação dependendo de combinações improváveis — além de aumentar a pressão sobre o treinador.

Do outro lado, o Independiente Rivadavia vive momento oposto. Sensação do futebol argentino em 2026, o time lidera o grupo com 100% de aproveitamento e pode garantir vaga antecipada às oitavas de final em caso de vitória.

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Mudanças e retornos no Tricolor

Para o confronto, o Fluminense terá o retorno importante de Luciano Acosta, recuperado de lesão. Por outro lado, o técnico não contará com Martinelli, lesionado, e Bernal, suspenso, o que deve abrir espaço para Alisson no meio-campo.

Independiente Rivadavia x Fluminense pela quarta rodada da Libertadores (Foto: Arte/Lance!)

Ficha técnica

Independiente Rivadavia x Fluminense

📅 Data: 6 de maio de 2026

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Malvinas Argentinas, Mendoza (ARG)

📺 Transmissão: TV Globo e Disney+

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera

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