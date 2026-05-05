Ex-atacante do Flamengo diz que quer voltar ao clube com Vini Jr: 'Vai ser legal'

O momento espetacular vivido pelo Flamengo atrai o interesse de muitos jogadores, principalmente daqueles formados nas categorias de base do clube. Em entrevista ao "Ge", o atacante Felipe Vizeu afirmou que tem intenção de voltar ao Rubro-Negro, especialmente acompanhado de Vini Jr e Lucas Paquetá.

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A chegada do meio-campista pode ter aberto os caminhos para outros retornos. Publicamente, José Boto já assumiu monitorar a situação de Vini Jr no Real Madrid. Atualmente no Sporting Cristal, do Peru, Vizeu teve destaque na base do Flamengo com a dupla.

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- Eu tinha dado uma entrevista antes da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, e perguntaram sobre eu jogar no Flamengo de novo. Eu disse: 'ah, acho que o Paquetá e o Vini estão mais próximos disso do que eu'. Mas, se Deus permitir que aconteça isso, a gente está aí. Vai ser muito legal, tá louco - revelou Vizeu.

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Na entrevista, o ex-atacante do Flamengo ainda contou que mantém contato com Lucas Paquetá, hoje parte do elenco do Rubro-Negro.

- A gente sempre tem contato. O Paquetá eu falo bem mais. Joguei com ele desde menino, desde que eu cheguei, ele tem a mesma idade que eu. Com o Vini, eramos o trio daquela época. Nesse jogo da Libertadores, eles jogaram contra o Cusco, aí jantando ele gravou um vídeo: 'isso é Vizola, fera'. Estava mostrando meu gol no telão. Sempre que pode, a gente se fala. Tenho muita gratidão a Deus pela amizade deles - completou o cria do Flamengo.

Felipe Vizeu e Paquetá pelo Rubro-Negro(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Trajetória de Vizeu no Flamengo

Felipe Vizeu foi um dos grandes destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016, defendendo as cores do Flamengo. O atacante mostrou habilidade, presença de área e poder de finalização, ajudando sua equipe a conquistar o título da competição. Sua performance rendeu o prêmio de melhor jogador da Copinha e o credenciou como uma das principais promessas do futebol brasileiro.

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Logo após o torneio, Vizeu foi integrado ao elenco profissional do Flamengo, onde rapidamente começou a ganhar espaço. Ele se destacou por sua capacidade de marcar gols em momentos decisivos, conquistando o carinho da torcida rubro-negra.

No Flamengo, Felipe Vizeu manteve a regularidade e contribuiu em competições importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Em 2018, ele foi negociado com a Udinese, da Itália, marcando o início de sua jornada no futebol europeu. Atualmente, o atacante defende o Sporting Cristal, do Peru.

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