Vampeta diz que Raphinha passa por problemas financeiros na família; primo rebate Atacante da Seleção Brasileira se lesionou contra o Haiti

O ex-jogador Vampeta afirmou, neste domingo (21), que o atacante Raphinha enfrenta dificuldades financeiras e familiares. A declaração foi dada em entrevista ao podcast "Red Cast" e gerou repercussão imediata entre torcedores nas redes sociais.

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Segundo Vampeta, pentacampeão pela seleção brasileira em 2002 e hoje comentarista de futebol, o jogador do Barcelona estaria contando com uma eventual transferência para o Al-Hilal para reverter a situação. A revelação ocorre em meio à Copa do Mundo, com Raphinha já fora do próximo jogo do Brasil contra a Escócia, marcado para quarta-feira (24), por causa de lesão na coxa direita.

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- O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal, ele está com essa dificuldade - disse Vampeta no programa.

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- É um problema dentro da família, isso chegou até a mim através de gente que convive em Barcelona. Está contando com a saída pro Al-Hilal pra dar uma reviravolta - completou.

Nas redes sociais, um primo próximo de Raphinha rebateu a declaração de Vampeta sobre a vida do jogador.

- Vai ter que explicar essas mentiras, meu camarada - escreveu o primo do jogador no Instagram.

Raphinha em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

Lesão de Raphinha na Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira confirmou no fim da tarde deste sábado (20) que o atacante Raphinha está com lesão muscular na coxa direita. O jogador, que se lesionou no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, passará por "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

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No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

Nessa sexta-feira (19), o atacante do Barcelona sentiu o músculo posterior da coxa direita aos 39 minutos da partida com os haitianos. Ele sentou no gramado e acabou substituído por Rayan. Na zona mista após a partida, companheiros de equipe deixavam transparecer preocupação, principalmente pelo fato de o atacante ter tido histórico recente de lesão na coxa direita.

Vale lembrar que a comissão técnica do Brasil não pode mais substituir nenhum jogador por contusão, à exceção dos goleiros. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o prazo máximo para alterar a lista de jogadores convocados se encerrou na sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil no Mundial.