Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (21/6)
Espanha e Uruguai são os grandes destaques deste domingo de Mundial
A Copa do Mundo segue neste domingo (21) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O principal destaque da programação é a presença da Espanha, uma das favoritas ao título, que enfrenta a Arábia Saudita em busca de mais um passo rumo à classificação para as oitavas de final. A rodada também conta com os confrontos entre Bélgica e Irã, Uruguai e Cabo Verde, além de Nova Zelândia e Egito.
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Além da seleção espanhola, outras equipes tradicionais entram em campo em busca de encaminhar a vaga na fase eliminatória. A Bélgica tenta confirmar o favoritismo diante do Irã, enquanto o Uruguai encara Cabo Verde em um duelo importante pelo Grupo H. A programação se encerra à noite com Nova Zelândia e Egito.
Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo (21), com horários e onde assistir ao vivo:
13h – Espanha x Arábia Saudita – CazéTV
16h – Bélgica x Irã – CazéTV
19h – Uruguai x Cabo Verde – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
22h – Nova Zelândia x Egito – CazéTV, Globo e Sportv
➡️ Clique para assistir no SporTV
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