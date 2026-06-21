Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta domingo (21/6) Espanha e Uruguai são os grandes destaques deste domingo de Mundial

A Copa do Mundo segue neste domingo (21) com mais quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O principal destaque da programação é a presença da Espanha, uma das favoritas ao título, que enfrenta a Arábia Saudita em busca de mais um passo rumo à classificação para as oitavas de final. A rodada também conta com os confrontos entre Bélgica e Irã, Uruguai e Cabo Verde, além de Nova Zelândia e Egito.

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Além da seleção espanhola, outras equipes tradicionais entram em campo em busca de encaminhar a vaga na fase eliminatória. A Bélgica tenta confirmar o favoritismo diante do Irã, enquanto o Uruguai encara Cabo Verde em um duelo importante pelo Grupo H. A programação se encerra à noite com Nova Zelândia e Egito.

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Confira os jogos da Copa do Mundo deste domingo (21), com horários e onde assistir ao vivo:

13h – Espanha x Arábia Saudita – CazéTV

16h – Bélgica x Irã – CazéTV

19h – Uruguai x Cabo Verde – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

22h – Nova Zelândia x Egito – CazéTV, Globo e Sportv

A Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

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