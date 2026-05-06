A Fifa decidiu tornar mundial a punição ao atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, que foi suspenso por seis jogos pela Uefa por "conduta discriminatória" contra o brasileiro Vinicius Jr. Com a determinação, o atacante não poderá atuar em parte da Copa do Mundo caso seja convocado.

continua após a publicidade

➡️Imprensa europeia repercute paz entre Robinho Jr. e Neymar: 'Lamentável'

Prestianni foi suspenso pela Uefa em 24 de abril com um total de seis jogos, mas com ressalvas. Uma das partidas fora cumprida ainda no jogo da volta entre Benfica e Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions League. E as últimas três partidas só serão aplicadas se ele voltar a cometer a mesma infração nos próximos dois anos. Assim, na prática o argentino está fora das próximas duas partidas internacionais.

Agora, a Comissão Disciplinar da Fifa decidiu estender a punição para que ela tenha efeito em todo o mundo. Como o Benfica disputa apenas o Campeonato Português, e a suspensão se aplica apenas a jogos internacionais, a suspensão se aplica a Prestianni caso ele seja convocado para a seleção argentina.

continua após a publicidade

A punição, no entanto, deve ser cumprida apenas em partidas oficiais, não tendo efeito em amistosos. Com isso, se for convocado pelo técnico Lionel Scaloni para a Copa do Mundo, Prestianni não poderá ser relacionado para os jogos com Argélia e Áustria, pelas duas primeiras rodadas do Grupo J do Mundial.

Relembre o caso Prestianni

O caso envolvendo Prestianni e Vini Jr. aconteceu em 17 de fevereiro, quando Benfica e Real Madrid se enfrentaram pela ida das oitavas de final da Champions League. Na ocasião, o jogador argentino cobriu a boca para ofender o brasileiro.

continua após a publicidade

O ato teve grande repercussão após a denúncia inicial apontar para injúria racial. Vini Jr acusou Prestianni de tê-lo chamado de "macaco". Contudo, durante o processo de defesa, o argentino negou a ofensa racista e admitiu ter proferido a palavra "maricón" (termo de cunho homofóbico em espanhol). A Uefa baseou a sua condenação na confissão de Prestianni, enquadrando a punição no artigo de conduta discriminatória por homofobia.

Vini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.