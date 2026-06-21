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Falha de Muslera em Uruguai x Cabo Verde gera revolta: 'Frangueiro'

Goleiro foi alvo de críticas na partida desse domingo (21)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 19:40
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Muslera virou alvo de críticas em Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Muslera virou alvo de críticas em Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Uruguai e Cabo Verde estão se enfrentando neste domingo (21), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. E a seleção cabo verdiana abriu o placar em cima de Muslera, que foi alvo de críticas.

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    Quando o cronometro marcava os 20 minutos da primeira etapa. Kevin Pina cobra falta direto para o gol mesmo da intermediária , e acerta o cantinho de Muselera.

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    Veja o gol:

    Nas redes sociais, torcedores apontaram falha do goleiro da seleção do Uruguai, afirmando que não é a primeira falha nesta Copa.

    Veja a repercussão:

    Kevin Pina marcou o primeiro gol do Cabo Verde em uma Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Tudo sobre Uruguai x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Uruguai 🆚 Cabo Verde
    Copa do Mundo 2026 – Grupo H

    📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Espen Eskas (NOR)
    🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)
    🖥️ VAR: Willy Delajod (FRA).

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