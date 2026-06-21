Falha de Muslera em Uruguai x Cabo Verde gera revolta: 'Frangueiro' Goleiro foi alvo de críticas na partida desse domingo (21)

Uruguai e Cabo Verde estão se enfrentando neste domingo (21), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. E a seleção cabo verdiana abriu o placar em cima de Muslera, que foi alvo de críticas.

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Quando o cronometro marcava os 20 minutos da primeira etapa. Kevin Pina cobra falta direto para o gol mesmo da intermediária , e acerta o cantinho de Muselera.

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Veja o gol:

KEVIN LENINI CON EL PRIMER GOL DE CABO VERDE EN UN MUNDIAL 🇨🇻 pic.twitter.com/0XdF19Mg95 — alejandro ruilova (@alejoruilova) June 21, 2026

Nas redes sociais, torcedores apontaram falha do goleiro da seleção do Uruguai, afirmando que não é a primeira falha nesta Copa.

Veja a repercussão:

Uma seleção que tem Muslera como goleiro titular, não merece ser levada a serio.



Dois jogos, dois frangos! — Papo Alviverde (@Papo_Alviverdee) June 21, 2026

O Cabo Verde é grande. E o Muslera é enorme. Um enorme frangueiro. — Lucas Teixeira (@lucas_drc) June 21, 2026

Esse arquipélago já mora no meu coração!

E quem tem Muslera, tem medo! — Bruno Leonardo (@bruno_leo_nardo) June 21, 2026

O Muslera tá de brincadeira. Dois na barreira e um chute totalmente aceitável. Deveria estar no banco. — Caio Cappato (@caioccappato) June 21, 2026

Muslera sendo exposto mais uma vez



Goleiro ruim — Diário SPFC (@diario_spfc) June 21, 2026

Kevin Pina marcou o primeiro gol do Cabo Verde em uma Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Tudo sobre Uruguai x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Uruguai 🆚 Cabo Verde

Copa do Mundo 2026 – Grupo H

📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Espen Eskas (NOR)

🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

🖥️ VAR: Willy Delajod (FRA).

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