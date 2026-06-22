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Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (22)?

Globo vai passar três jogos nesta segunda-feira (22)

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 06:40
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Ex-técnico assumirá bancada na Globo durante Copa do Mundo
Globo é uma das emissoras oficiais da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo está chegando ao fim e a situação das equipes está cada vez mais próxima de estar definida para a fase eliminatória da competição. A Globo, que terá no total o direito de até 57 jogos do torneio, com todos os jogos da Seleção Brasileira inclusos, vai transmitir três jogos nesta segunda-feira (22).

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  • Com o triunfo diante do Haiti, Brasil é líder do grupo (Reprodução/Instagram)

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  • Everaldo Marques realizou a transmissão entre Brasil x Haiti (Foto/Divulgação)

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    • ➡️Neymar volta aos treinos da Seleção e torcedores reagem: 'Com ele é'

    As partidas que serão transmitidas pela emissora serão as da Argentina contra a Áustria às 14h (de Brasília), o duelo entre Noruega e Senegal às 21h e o jogo entre Jordânia e Argélia à meia-noite. As transmissões não contarão com exclusividade, já que a empresa possui o direito de cerca de metade dos jogos do Mundial.

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    Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia, na Copa do Mundo
    Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia, na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Mais jogos da Copa do Mundo que a Globo vai transmitir

    23 de junho (terça-feira)

    Inglaterra x Gana - 17h

    Colômbia x Congo - 23h

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    24 de junho (quarta-feira)

    Brasil x Escócia - 19h

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