Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (22)? Globo vai passar três jogos nesta segunda-feira (22)

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo está chegando ao fim e a situação das equipes está cada vez mais próxima de estar definida para a fase eliminatória da competição. A Globo, que terá no total o direito de até 57 jogos do torneio, com todos os jogos da Seleção Brasileira inclusos, vai transmitir três jogos nesta segunda-feira (22).

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As partidas que serão transmitidas pela emissora serão as da Argentina contra a Áustria às 14h (de Brasília), o duelo entre Noruega e Senegal às 21h e o jogo entre Jordânia e Argélia à meia-noite. As transmissões não contarão com exclusividade, já que a empresa possui o direito de cerca de metade dos jogos do Mundial.

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Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia, na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Mais jogos da Copa do Mundo que a Globo vai transmitir

23 de junho (terça-feira)

Inglaterra x Gana - 17h

Colômbia x Congo - 23h

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24 de junho (quarta-feira)

Brasil x Escócia - 19h

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