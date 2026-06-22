Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (22)?
Globo vai passar três jogos nesta segunda-feira (22)
A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo está chegando ao fim e a situação das equipes está cada vez mais próxima de estar definida para a fase eliminatória da competição. A Globo, que terá no total o direito de até 57 jogos do torneio, com todos os jogos da Seleção Brasileira inclusos, vai transmitir três jogos nesta segunda-feira (22).
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As partidas que serão transmitidas pela emissora serão as da Argentina contra a Áustria às 14h (de Brasília), o duelo entre Noruega e Senegal às 21h e o jogo entre Jordânia e Argélia à meia-noite. As transmissões não contarão com exclusividade, já que a empresa possui o direito de cerca de metade dos jogos do Mundial.
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Mais jogos da Copa do Mundo que a Globo vai transmitir
23 de junho (terça-feira)
Inglaterra x Gana - 17h
Colômbia x Congo - 23h
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24 de junho (quarta-feira)
Brasil x Escócia - 19h
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