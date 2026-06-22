Quais jogos da Copa do Mundo serão exibidos no SBT hoje (22)? Emissora exibirá todos os jogos da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo

Com a N Sports, o SBT assumiu novamente a transmissão da Copa do Mundo, desta vez, com Galvão Bueno, Mauro Beting e Tiago Leifert como principais vozes. A emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, com todos da Seleção Brasileira.

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O jogo desta segunda-feira que será exibido no SBT será o confronto entre Argentina e Áustria, às 14h (de Brasília), válido pelo grupo J. Será um duelo direto pela liderança do grupo, ambos somam três pontos, separados apenas pelo saldo de gols.

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SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

O Brasil é um forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase ocorrerá com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

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Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, enfrentaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o confronto seria contra líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos México, Alemanha e França, respectivamente.

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