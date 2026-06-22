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Quais jogos da Copa do Mundo serão exibidos no SBT hoje (22)?

Emissora exibirá todos os jogos da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
22/06/2026 09:42
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Tiago Leifert comandará as emoções na primeira partida desta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

Com a N Sports, o SBT assumiu novamente a transmissão da Copa do Mundo, desta vez, com Galvão Bueno, Mauro Beting e Tiago Leifert como principais vozes. A emissora possui o direito de transmissão de 32 jogos durante a competição, com todos da Seleção Brasileira.

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    • O jogo desta segunda-feira que será exibido no SBT será o confronto entre Argentina e Áustria, às 14h (de Brasília), válido pelo grupo J. Será um duelo direto pela liderança do grupo, ambos somam três pontos, separados apenas pelo saldo de gols.

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    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)

    Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

    Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

    Brasil é um forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase ocorrerá com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

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    Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, enfrentaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o confronto seria contra líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos México, Alemanha e França, respectivamente.

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