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Suárez usa camisa de meia do Flamengo para assistir Uruguai e Cabo Verde

Jogador não foi convocado para a Copa e aproveitou para assistir à partida em Miami

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 19:36
Atualizado há 1 minutos
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Suárez assistindo o Uruguai com a camisa de De La Cruz (Imagem: Reprodução)
Suárez assistindo o Uruguai com a camisa de De La Cruz (Imagem: Reprodução)

O atacante Luis Suárez, ídolo da seleção uruguaia e um dos melhores centroavantes do século, aproveitou a partida do país na cidade onde mora, em Miami, para acompanhar a partida contra Cabo Verde no Estádio de Miami, nos Estados Unidos, que acontece neste domingo (21). Ele também assistiu a estreia contra a Arábia Saudita. Suárez não foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a Copa do Mundo.

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    Suárez com a esposa (Imagem: Reprodução)

    Suárez chegou a anunciar publicamente a aposentadoria da seleção, mas voltou atrás e disse que, caso o Uruguai precisasse dele, estaria disponível e jamais negaria a oportunidade. O jogador poderia atuar pela quinta vez na Copa do Mundo. Entretanto, o técnico Marcelo Bielsa não levou o jogador, o que dividiu a opinião dos torcedores uruguaios.

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    Suárez assistindo o Uruguai com a camisa de De La Cruz (Imagem: Reprodução)

    Suárez não é convocado para a seleção uruguaia desde 2024, no que ficou marcado como o último jogo do craque pelo selecionado do país. A partida terminou em 0 a 0. Na época, o jogador entrou em campo emocionado com as homenagens que recebeu.

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    — No momento em que Suárez nos comunicou, na partida de despedida que foi realizada, que ele preferia deixar seu espaço na equipe, entre outros argumentos, disse publicamente que queria favorecer o desenvolvimento de alguns jogadores jovens que eram alternativas para sua posição — relembrou Bielsa.

    O treinador minimizou a possibilidade de que teria preterido Suárez por algum problema pessoal com o jogador, e reforçou que preferiu levar outros atacantes mais jovens, como Darwin Nunez, Viñas e Rodrigo Aguirre.

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    Luis Suárez é o maior artilheiro do Uruguai, com 69 gols marcados em 143 partidas disputadas com a camisa Celeste. O atacante estreou pela primeira vez pela seleção do país em 2007, contra a Colômbia, e se fez sua última partida contra o Paraguai, em 2024. 

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