Arrascaeta vira assunto após Uruguai x Cabo Verde: 'Não merece' Equipe celeste empatou pela segunda rodada da Copa do Mundo

O Uruguai empatou com Cabo Verde em 2 a 2, neste domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O meia Arrascaeta, do Flamengo, não entrou em campo no confronto, por ainda estar em processo de recuperação de lesão. Sem ele, a equipe do técnico Marcelo Bielsa pecou na criação de jogadas.

continua após a publicidade

➡️ Uruguai sente falta de Arrascaeta, que só deve retornar contra a Espanha

Nas redes sociais, torcedores repercutiram a ausência do camisa 10 do Flamengo na partida. A maioria dos manifestantes chamaram atenção para a diferença que o jogador poderia ter em campo durante o confronto.

➡️ Canobbio, do Fluminense, faz gol na Copa do Mundo e viraliza: 'Histórico'

Na partida, o Uruguai saiu atrás do placar, virou ainda no primeiro tempo, mas cedeu o empate na segunda etapa. Veja a repercussão da ausência de Arrascaeta abaixo:

continua após a publicidade

O Arrascaeta tá doido pra entrar em campo e mostrar futebol pra esses pereba do Uruguai



kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/mF5cTtD5Ko — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) June 21, 2026

uruguai e flamengo disputando pra ver quem tem mais dependência do arrascaeta pic.twitter.com/Hg6q8ZJLvC — adriely (@adrielycrf) June 21, 2026

CABO VERDE EMPATA O JOGO CONTRA O URUGUAI!!!



AINDA EXISTE UM MUNDO DA VITÓRIA!!! pic.twitter.com/I1p0NXH9w9 — out of context brasileirão (@oocbrsao) June 21, 2026

Se o Arrascaeta tivesse em campo tava 25x2 pro Uruguai pic.twitter.com/bmKofRQeRM — Babi (@babi) June 22, 2026

negócio é o seguinte:



Gonzalo Plata, Varela, De La Cruz e Arrascaeta estão voltando — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) June 22, 2026

que saudade do arrascaeta https://t.co/1AyRcYlker — nalu (@crfnalu_) June 21, 2026

Uruguai x Cabo Verde

No primeiro tempo, o Uruguai criou a primeira grande chance contra Cabo Verde com Valverde sendo acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação, mas finalizando mal e pela linha de fundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com Kevin Pina acertando uma cobrança de falta da intermediária no fundo das redes aos 20 minutos com falha bizarra da barreira sul-americana. Aos 43 minutos, Valverde fez um cruzamento na área, Sidny Cabral cabeceou contra a própria meta, acertou a trave e Maxi Araújo aproveitou o rebote para dar um peixinho e deixar tudo igual. E a Celeste virou com Federico Viñas recebendo uma bola áerea e encontrando Canobbio, que tocou de perna direita para estufar as redes e dar a vitória parcial para a equipe de Marcelo Bielsa.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No segundo tempo, o Uruguai voltou sem intensidade, e Cabo Verde aproveitou uma trapalhada entre Mathias Olivera e Muslera para empatar o jogo com Hélio Varela se antecipando ao goleiro após um recuo mal feito e finalizando para o fundo das redes aos 15 minutos. Na sequência, os africanos saíram em rápido contra-ataque, Monteiro foi acionado na entrada da área e soltou uma bomba para tirar tinta do travessão. Na reta final, a Celeste teve uma ótima oportunidade em uma cobrança de falta da meia-lua da grande área, mas Valverde chutou por cima da meta defendida por Vozinha. Nos acréscimos, Canobbio recebeu uma bola do lado direito da área e Darwin Núñez, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável