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Torcedores reagem a erro e expulsão de zagueiro da Bélgica contra o Irã: 'Vacilo'

Equipes empataram pelo Grupo G da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 18:06
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Zagueiro Nathan Ngoy foi expulso em Irã x Bélgica (Foto: Etienne Laurent / AFP)
Zagueiro Nathan Ngoy foi expulso em Irã x Bélgica (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Bélgica e Irã ficaram em um empate por 0 a 0, neste domingo (21), no SoFi Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. No confronto, o zagueiro Nathan Ngoy protagonizou uma expulsão bizarra, que viralizou nas redes sociais.

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    O caso aconteceu aos 67 minutos, quando o defensor da Bélgica errou uma saída de bola. Como consequência, o atacante Taremi ia arrancar livre em direção ao gol. Sendo o último homem, Ngoy puxou o adversário para fazer a falta.

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    A arbitragem não hesitou ao expulsá-lo de campo. Nas redes sociais, o erro do zagueiro viralizou e chamou atenção entre os torcedores que acompanhavam a partida. Veja abaixo:

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