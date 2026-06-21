Torcedores reagem a erro e expulsão de zagueiro da Bélgica contra o Irã: 'Vacilo'
Equipes empataram pelo Grupo G da Copa do Mundo
Bélgica e Irã ficaram em um empate por 0 a 0, neste domingo (21), no SoFi Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. No confronto, o zagueiro Nathan Ngoy protagonizou uma expulsão bizarra, que viralizou nas redes sociais.
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O caso aconteceu aos 67 minutos, quando o defensor da Bélgica errou uma saída de bola. Como consequência, o atacante Taremi ia arrancar livre em direção ao gol. Sendo o último homem, Ngoy puxou o adversário para fazer a falta.
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A arbitragem não hesitou ao expulsá-lo de campo. Nas redes sociais, o erro do zagueiro viralizou e chamou atenção entre os torcedores que acompanhavam a partida. Veja abaixo:
Garoto estava muito bem ... No vacilo foi expulso !— Treteiro Alvinegro 🔥🔥🔥 (@LarussoRafael) June 21, 2026
Agora complicou
Expulsão justa. Era o último homem, não tem discussão.— Fernando Asvolinsque (@FeAsvolinsque) June 21, 2026
Taremi também foi malandro depois de ser puxado pic.twitter.com/0PvXRTFdos
Nathan Ngoy acabou de tomar a expulsão mais IMBECIL dessa Copa do Mundo!— Rafael C.R. (@rafaelcr44) June 21, 2026
Muito bem expulso... puta cagada do Ngoy, que tava jogando bem.— de Bruynão 🇾🇪 (@Bruno_Campeao) June 21, 2026
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