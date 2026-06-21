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Esposa de Raphinha revela como está o jogador da Seleção após a lesão

Jogador sentiu lesão na coxa em Brasil x Haiti

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 18:32
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Raphinha em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
Raphinha em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito (Foto: Ira L. Black/AFP)

Raphinha sofreu lesão na coxa direita e é desfalque temporário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O atacante saiu com dores no primeiro tempo de Brasil x Haiti. Neste domingo (21), no Domingão com o Hulk, na Globo, Natália Belloli, esposa do atleta, revelou como o brasileiro está se sentindo depois do problema físico.

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    • - Foi uma das primeiras vezes que eu não sabia o que falar. Eu fiquei desolada. Ele estava chorando de um lado, e eu já saí do jogo chorando também. A gente ligou, conversou. No outro dia, ele fez exame, tratamento e pôde vir para casa de tarde. Ele está bem, firme, confiante no propósito. É isso que importante, está com a cabeça boa - revelou Natália, esposa de Raphinha.

    Contra o Haiti, na reta final do primeiro tempo, Raphinha deixou a Seleção Brasileira para a entrada de Rayan. O atacante teve lesão muscular na coxa direita e vai passar por "protocolo de tratamento intensivo" na Copa do Mundo.

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    Lesão de Raphinha na Seleção Brasileira

     A Seleção Brasileira confirmou no fim da tarde deste sábado (20) que o atacante Raphinha está com lesão muscular na coxa direita. O jogador, que se lesionou no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, passará por "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

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    No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

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    Nessa sexta-feira (19), o atacante do Barcelona sentiu o músculo posterior da coxa direita aos 39 minutos da partida com os haitianos. Ele sentou no gramado e acabou substituído por Rayan. Na zona mista após a partida, companheiros de equipe deixavam transparecer preocupação, principalmente pelo fato de o atacante ter tido histórico recente de lesão na coxa direita.

    Vale lembrar que a comissão técnica do Brasil não pode mais substituir nenhum jogador por contusão, à exceção dos goleiros. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o prazo máximo para alterar a lista de jogadores convocados se encerrou na sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil no Mundial.

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