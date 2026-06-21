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Novo Vozinha? Goleiro da Copa do Mundo ganha um milhão de seguidores

Goleiro foi o protagonista na partida entre Equador e Curaçao

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 18:37
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Herói no empate entre Equador e Curaçao, no último sábado (20), em Kansas, nos Estados Unidos, Eloy Room virou um sucesso nas redes sociais, após acontecer o mesmo com Vozinha, goleiro do Cabo Verde.

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  • Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo

    Vozinha só perde para dois clubes do Brasileirão em ranking de seguidores nas redes

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    Com atuação inspirada e diversas defesas importantes na partida, o goleiro de Curaçao obteve a mesma repercussão de Vozinha, que saiu de 50 mil seguidores no Instagram antes da estreia do Cabo Verde na Copa do Mundo, e chegou a 15 milhões. A repercussão aconteceu quando o Casimiro, através da CazéTV convocar os espectadores, durante o intervalo da partida irem no perfil do goleiro.

    Com Eloy Room não foi diferente, destaque na partida histórica para o Cabo Verde, a CazéTV promoveu outro campanha para os torcedores seguirem o goleiro. E o resultado foi imediato, antes da partida Room contava com menos de 100 mil seguidores, e, agora ultrapassa a marca de 1 milhão.

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    Eloy Room, goleiro do Curaçao protagonizou uma noite histórica para sua seleção (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Atuação histórica de Room na Copa

     A seleção do Equador finalizou nada menos que 28 vezes (20 de dentro da grande área), 15 delas no gol, segundo estatísticas no site da Fifa. Trata-se do maior número de defesas de um goleiro, no tempo regulamentar, em uma partida de Copa, desde 1966. Em 2014, nas oitavas de final do Mundial no Brasil, o americano Tim Howard fez 16 intervenções, mas a disputa foi para a prorrogação.

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    Uma das melhores defesas de Room, neste sábado, foi ainda no primeiro tempo, à queima-roupa, em finalização de Enner Valencia, ex-Internacional, atualmente no Pachuca, do México.

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