Novo Vozinha? Goleiro da Copa do Mundo ganha um milhão de seguidores
Goleiro foi o protagonista na partida entre Equador e Curaçao
Herói no empate entre Equador e Curaçao, no último sábado (20), em Kansas, nos Estados Unidos, Eloy Room virou um sucesso nas redes sociais, após acontecer o mesmo com Vozinha, goleiro do Cabo Verde.
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Com atuação inspirada e diversas defesas importantes na partida, o goleiro de Curaçao obteve a mesma repercussão de Vozinha, que saiu de 50 mil seguidores no Instagram antes da estreia do Cabo Verde na Copa do Mundo, e chegou a 15 milhões. A repercussão aconteceu quando o Casimiro, através da CazéTV convocar os espectadores, durante o intervalo da partida irem no perfil do goleiro.
Com Eloy Room não foi diferente, destaque na partida histórica para o Cabo Verde, a CazéTV promoveu outro campanha para os torcedores seguirem o goleiro. E o resultado foi imediato, antes da partida Room contava com menos de 100 mil seguidores, e, agora ultrapassa a marca de 1 milhão.
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Atuação histórica de Room na Copa
A seleção do Equador finalizou nada menos que 28 vezes (20 de dentro da grande área), 15 delas no gol, segundo estatísticas no site da Fifa. Trata-se do maior número de defesas de um goleiro, no tempo regulamentar, em uma partida de Copa, desde 1966. Em 2014, nas oitavas de final do Mundial no Brasil, o americano Tim Howard fez 16 intervenções, mas a disputa foi para a prorrogação.
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Uma das melhores defesas de Room, neste sábado, foi ainda no primeiro tempo, à queima-roupa, em finalização de Enner Valencia, ex-Internacional, atualmente no Pachuca, do México.
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