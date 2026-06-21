Canobbio, do Fluminense, faz gol na Copa do Mundo e viraliza: 'Histórico' Atacante marcou o gol da virada

Uruguai e Cabo Verde estão se enfrentando neste domingo (21), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. A seleção cabo verdiana abriu o placar cedo, no entanto, Maxi Araújo empatou e Canobbio, do Fluminense, virou a partida antes do fim do primeiro tempo.

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Quando o cronômetro marcava os 50 minutos na primeira etapa, Ugarte recebeu na intermediária e cruzou na medida para Maxi Araújo, que escorou de cabeça para Canobbio, que empurrou para a rede.

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Veja o gol:

🇭🇺 Gol do Fluminense nos Estados Unidos? Tem muito desde o ano passado, não tem jeito!!!! Canobbio fez o da virada uruguaia pra cima de Cabo Verde! 🇭🇺 pic.twitter.com/YOZzEOSYVR — CazéTV (@CazeTVOficial) June 21, 2026

Nas redes sociais, torcedores se animaram com o gol do atacante, além de exaltar a partida que vem fazendo em cima do Cabo Verde.

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Veja a repercussão:

Isso, Canobbio, faça gol... jogue bem e fique valorizado... vamos Canobbio — Bernardo (@trembekkj) June 21, 2026

O Fluminense vai sentir falta do Canobbio — José bastos ☭🇭🇺 (@phelipembastos) June 21, 2026

Isso, Canobbio, faça gol... jogue bem e fique valorizado... vamos Canobbio — Bernardo (@trembekkj) June 21, 2026

🇺🇾 Podem falar o que quiserem do Canobbio, mas ele é um jogador extremamente voluntarioso e que se dedica 100% ao time.



📸 Getty Images pic.twitter.com/yAqokeuGU8 — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 21, 2026

Tudo sobre Uruguai x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Uruguai 🆚 Cabo Verde

Copa do Mundo 2026 – Grupo H

📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).

📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.

👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).

🟨 Árbitro: Espen Eskas (NOR)

🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)

🖥️ VAR: Willy Delajod (FRA).

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