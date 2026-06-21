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Canobbio, do Fluminense, faz gol na Copa do Mundo e viraliza: 'Histórico'

Atacante marcou o gol da virada

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 20:11
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Canobbio, do Fluminense marcou o gol da virada do Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Canobbio, do Fluminense, marcou o gol da virada do Uruguai (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Uruguai e Cabo Verde estão se enfrentando neste domingo (21), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. A seleção cabo verdiana abriu o placar cedo, no entanto, Maxi Araújo empatou e Canobbio, do Fluminense, virou a partida antes do fim do primeiro tempo.

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  • Canobbio, do Fluminense, na partida entre Uruguai e Arábia Saudita (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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  • Canobbio foi destaque negativo na partida entre Arábia Saudita e Uruguai nesta segunda-feira (15). (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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    Quando o cronômetro marcava os 50 minutos na primeira etapa, Ugarte recebeu na intermediária e cruzou na medida para Maxi Araújo, que escorou de cabeça para Canobbio, que empurrou para a rede.

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    Veja o gol:

    Nas redes sociais, torcedores se animaram com o gol do atacante, além de exaltar a partida que vem fazendo em cima do Cabo Verde.

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    Veja a repercussão:

    Tudo sobre Uruguai x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Uruguai 🆚 Cabo Verde
    Copa do Mundo 2026 – Grupo H

    📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Espen Eskas (NOR)
    🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)
    🖥️ VAR: Willy Delajod (FRA).

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