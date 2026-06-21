Canobbio, do Fluminense, faz gol na Copa do Mundo e viraliza: 'Histórico'
Atacante marcou o gol da virada
Uruguai e Cabo Verde estão se enfrentando neste domingo (21), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. A seleção cabo verdiana abriu o placar cedo, no entanto, Maxi Araújo empatou e Canobbio, do Fluminense, virou a partida antes do fim do primeiro tempo.
➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!
Quando o cronômetro marcava os 50 minutos na primeira etapa, Ugarte recebeu na intermediária e cruzou na medida para Maxi Araújo, que escorou de cabeça para Canobbio, que empurrou para a rede.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Veja o gol:
🇭🇺 Gol do Fluminense nos Estados Unidos? Tem muito desde o ano passado, não tem jeito!!!! Canobbio fez o da virada uruguaia pra cima de Cabo Verde! 🇭🇺 pic.twitter.com/YOZzEOSYVR— CazéTV (@CazeTVOficial) June 21, 2026
Nas redes sociais, torcedores se animaram com o gol do atacante, além de exaltar a partida que vem fazendo em cima do Cabo Verde.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Veja a repercussão:
Isso, Canobbio, faça gol... jogue bem e fique valorizado... vamos Canobbio— Bernardo (@trembekkj) June 21, 2026
O Fluminense vai sentir falta do Canobbio— José bastos ☭🇭🇺 (@phelipembastos) June 21, 2026
Isso, Canobbio, faça gol... jogue bem e fique valorizado... vamos Canobbio— Bernardo (@trembekkj) June 21, 2026
🇺🇾 Podem falar o que quiserem do Canobbio, mas ele é um jogador extremamente voluntarioso e que se dedica 100% ao time.— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 21, 2026
📸 Getty Images pic.twitter.com/yAqokeuGU8
Tudo sobre Uruguai x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Uruguai 🆚 Cabo Verde
Copa do Mundo 2026 – Grupo H
📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
🟨 Árbitro: Espen Eskas (NOR)
🚩 Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) e Isaak Bashevkin (NOR)
🖥️ VAR: Willy Delajod (FRA).
🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável