Romário aponta quem será o substituto de Raphinha na Seleção Brasileira Jogador sentiu lesão na coxa em Brasil x Haiti

Com lesão confirmada de Raphinha durante a partida entre Brasil e Haiti, na última sexta-feira (19), Carlo Ancelotti agora precisa escolher qual atacante será o substituto do jogador, visto que, a recuperação não tem um prazo previsto.

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Durante uma entrevista, Romário afirmou a peça ideal para substituir o atleta com base na visão dele sobre as opções.

- Eu colocaria o Rayan no lugar do Raphinha - afirmou o ex-jogador.

Não é novidade para os internautas a preferência de Romário com o jovem atacante, porque antes mesmo da partida entre Brasil e Haiti, o ex-jogador afirmava que não concordava com as mudanças de Ancelotti e pedia a titularidade do atacante.

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- Eu esperava mudanças, eu esperava que, um jogador de ataque assim como o Endrick ou o Rayan, pudesse entrar. Mas, agora também não adianta. É assim que ele escalou, é assim que a gente tem que ir, eu estou muito entusiasmado - disparou.

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Com lesão na coxa, Raphinha vira desfalque e pode não jogar mais a Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Confira nota da Seleção sobre Raphinha

"O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

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