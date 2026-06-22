Torcedores do Flamengo reagem à decisão de Bielsa sobre Arrascaeta: 'Só para' Treinador descartou presença de camisa 10 no próximo jogo da equipe celeste

A ausência do meia Arrascaeta foi sentida no empate entre Uruguai e Cabo Verde, do último domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Contudo, ao tratar do assunto após a partida, o técnico Marcelo Bielsa descartou a presença do camisa 10 na próxima partida da equipe celeste.

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➡️ Arrascaeta vira assunto após Uruguai x Cabo Verde: 'Não merece'

O Uruguai entra volta à campo pelo Mundial na próxima sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), em Guadalajara, no México, pela última rodada da fase de grupos. Sem ainda ter uma recuperação integral da lesão na panturrilha, Arrascaeta ficará de fora do confronto.

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A decisão foi anunciada pelo próprio técnico Marcelo Bielsa. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram a ausência do jogador no confronto decisivo da equipe celeste. Veja abaixo:

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🚨🇺🇾 "Araújo não vai jogar contra a Espanha. Nem ele nem o Arrascaeta."



🎙️ Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai.

📸 Reprodução/Globo | AUFTV pic.twitter.com/9aludjseyR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 22, 2026

Independente, a Espanha vai ganhar de todo jeito mesmo 😂 — Ryan (@ryanfleal) June 22, 2026

Quem tem mais problemas, nosso amigos uruguaios ou nós? — Fotos de Fatos (@FotosDeFatos) June 22, 2026

O arrascaeta é por culpa sua e da sua comissão negligente, velho — mateusᶜʳᶠ (@mateuszurcc) June 22, 2026

Uruguai levou o nosso Arrascaeta só pra lesionar e deixar ele na arquibancada… pic.twitter.com/mfHY0kaPPg — Central do Fla (@CentralFlaNacao) June 21, 2026

Uruguai x Cabo Verde

No primeiro tempo, o Uruguai criou a primeira grande chance contra Cabo Verde com Valverde sendo acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação, mas finalizando mal e pela linha de fundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com Kevin Pina acertando uma cobrança de falta da intermediária no fundo das redes aos 20 minutos com falha bizarra da barreira sul-americana. Aos 43 minutos, Valverde fez um cruzamento na área, Sidny Cabral cabeceou contra a própria meta, acertou a trave e Maxi Araújo aproveitou o rebote para dar um peixinho e deixar tudo igual. E a Celeste virou com Federico Viñas recebendo uma bola áerea e encontrando Canobbio, que tocou de perna direita para estufar as redes e dar a vitória parcial para a equipe de Marcelo Bielsa.

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No segundo tempo, o Uruguai voltou sem intensidade, e Cabo Verde aproveitou uma trapalhada entre Mathias Olivera e Muslera para empatar o jogo com Hélio Varela se antecipando ao goleiro após um recuo mal feito e finalizando para o fundo das redes aos 15 minutos. Na sequência, os africanos saíram em rápido contra-ataque, Monteiro foi acionado na entrada da área e soltou uma bomba para tirar tinta do travessão. Na reta final, a Celeste teve uma ótima oportunidade em uma cobrança de falta da meia-lua da grande área, mas Valverde chutou por cima da meta defendida por Vozinha. Nos acréscimos, Canobbio recebeu uma bola do lado direito da área e Darwin Núñez, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

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