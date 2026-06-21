Namorada? Rebeca Andrade publica foto se declarando, e web reage: 'Chocada' Campeã olímpica virou assunto nas redes

Rebeca Andrade neste domingo (21), levou a melhor sobre as adversárias no Pan-Americano, com 14.266, e conquistou a medalha de ouro no salto, único aparelho em que competiu no torneio continental. E após a conquista, a campeã olímpica publicou uma foto que os internautas apontaram ser uma possível namorada.

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A publicação é uma foto da atleta com Gisele, que tem um perfil fechado no Instagram, com Rebeca sentada no colo da mulher misteriosa e recebendo beijo no rosto com a legenda ''Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo' Confira:

Rebeca Andrade com Gisele, possível namorada em seu Instagram. (Foto: Reprodução)

Nas redes sociais, não demorou muito para que as fãs e torcedores do esporte apontassem que seria uma publicação para assumir o namoro. Veja a repercussão:

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Hahaha pois é ! To em choque as pessoas não sabiam q ela é bi — Rosana (@RoHHsana) June 21, 2026

eu tinha minhas dúvidas pq achava que as duas estavam era se divertindo com o hype em volta do ship, maaaaas pega demais o afastamento e as duas assumindo relacionamentos. — dandssz 🇧🇷 (@dandzinurarea) June 21, 2026

E no vôlei todo mundo sabe tbm 😂😂😂 — Bibi (@a_mottinha) June 21, 2026

ASSUMIU! Rebeca Andrade posta foto com sua morena misteriosa! pic.twitter.com/QyxV0ztaA2 — mustafina supreme (@ailyamustafoda) June 21, 2026

não tô entendendo vcs surpresos sendo que no carnaval ela tava assim com a amada dela pic.twitter.com/3ALrY705hD — ana (@andradefeels) June 21, 2026

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Retorno com cautela à ginástica

Com cautela, o técnico Francisco Porath, o Chico, explicou que a estratégia adotada até aqui priorizou exclusivamente o retorno de Rebeca ao salto. Por isso, o trabalho nos demais aparelhos tem sido conduzido de forma gradual, sem comprometer a evolução física da atleta, que tem histórico de complicações, principalmente nos joelhos.

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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

— Ela está começando a subir os aparelhos, está fazendo paralela nos básicos, retornando. A gente não quis avançar nada para que não comprometesse o desenvolvimento do salto em si. Esse ano a gente não tem pretensão de que ela faça paralela, porque a gente está tentando reestruturar a paralela dela. E também, com as dores, a gente agora, nesse momento, não pode deixar que nada atrapalhe o desenvolvimento do salto — concluiu.

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A tendência é que Rebeca Andrade amplie sua participação ao longo do segundo semestre. Neste momento, porém, a prioridade da comissão técnica é garantir que a campeã olímpica evolua de forma segura e chegue em condições de ajudar o Brasil na principal competição da temporada.

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