Namorada? Rebeca Andrade publica foto se declarando, e web reage: 'Chocada'
Campeã olímpica virou assunto nas redes
Rebeca Andrade neste domingo (21), levou a melhor sobre as adversárias no Pan-Americano, com 14.266, e conquistou a medalha de ouro no salto, único aparelho em que competiu no torneio continental. E após a conquista, a campeã olímpica publicou uma foto que os internautas apontaram ser uma possível namorada.
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A publicação é uma foto da atleta com Gisele, que tem um perfil fechado no Instagram, com Rebeca sentada no colo da mulher misteriosa e recebendo beijo no rosto com a legenda ''Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo' Confira:
Nas redes sociais, não demorou muito para que as fãs e torcedores do esporte apontassem que seria uma publicação para assumir o namoro. Veja a repercussão:
Hahaha pois é ! To em choque as pessoas não sabiam q ela é bi— Rosana (@RoHHsana) June 21, 2026
eu tinha minhas dúvidas pq achava que as duas estavam era se divertindo com o hype em volta do ship, maaaaas pega demais o afastamento e as duas assumindo relacionamentos.— dandssz 🇧🇷 (@dandzinurarea) June 21, 2026
E no vôlei todo mundo sabe tbm 😂😂😂— Bibi (@a_mottinha) June 21, 2026
ASSUMIU! Rebeca Andrade posta foto com sua morena misteriosa! pic.twitter.com/QyxV0ztaA2— mustafina supreme (@ailyamustafoda) June 21, 2026
não tô entendendo vcs surpresos sendo que no carnaval ela tava assim com a amada dela pic.twitter.com/3ALrY705hD— ana (@andradefeels) June 21, 2026
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Retorno com cautela à ginástica
Com cautela, o técnico Francisco Porath, o Chico, explicou que a estratégia adotada até aqui priorizou exclusivamente o retorno de Rebeca ao salto. Por isso, o trabalho nos demais aparelhos tem sido conduzido de forma gradual, sem comprometer a evolução física da atleta, que tem histórico de complicações, principalmente nos joelhos.
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— Ela está começando a subir os aparelhos, está fazendo paralela nos básicos, retornando. A gente não quis avançar nada para que não comprometesse o desenvolvimento do salto em si. Esse ano a gente não tem pretensão de que ela faça paralela, porque a gente está tentando reestruturar a paralela dela. E também, com as dores, a gente agora, nesse momento, não pode deixar que nada atrapalhe o desenvolvimento do salto — concluiu.
A tendência é que Rebeca Andrade amplie sua participação ao longo do segundo semestre. Neste momento, porém, a prioridade da comissão técnica é garantir que a campeã olímpica evolua de forma segura e chegue em condições de ajudar o Brasil na principal competição da temporada.
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