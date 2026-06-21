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Namorada? Rebeca Andrade publica foto se declarando, e web reage: 'Chocada'

Campeã olímpica virou assunto nas redes

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 21:20
Atualizado há 0 minutos
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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)
Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

Rebeca Andrade neste domingo (21), levou a melhor sobre as adversárias no Pan-Americano, com 14.266, e conquistou a medalha de ouro no salto, único aparelho em que competiu no torneio continental. E após a conquista, a campeã olímpica publicou uma foto que os internautas apontaram ser uma possível namorada.

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    A publicação é uma foto da atleta com Gisele, que tem um perfil fechado no Instagram, com Rebeca sentada no colo da mulher misteriosa e recebendo beijo no rosto com a legenda ''Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo' Confira:

    Rebeca Andrade com Gisele, possível namorada em seu Instagram. (Foto: Reprodução)

    Nas redes sociais, não demorou muito para que as fãs e torcedores do esporte apontassem que seria uma publicação para assumir o namoro. Veja a repercussão:

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    ➡️ Como funcionam as notas da ginástica artística? Entenda a pontuação do Pan-Americano

    Retorno com cautela à ginástica

    Com cautela, o técnico Francisco Porath, o Chico, explicou que a estratégia adotada até aqui priorizou exclusivamente o retorno de Rebeca ao salto. Por isso, o trabalho nos demais aparelhos tem sido conduzido de forma gradual, sem comprometer a evolução física da atleta, que tem histórico de complicações, principalmente nos joelhos.

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    Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

    — Ela está começando a subir os aparelhos, está fazendo paralela nos básicos, retornando. A gente não quis avançar nada para que não comprometesse o desenvolvimento do salto em si. Esse ano a gente não tem pretensão de que ela faça paralela, porque a gente está tentando reestruturar a paralela dela. E também, com as dores, a gente agora, nesse momento, não pode deixar que nada atrapalhe o desenvolvimento do salto — concluiu.

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    A tendência é que Rebeca Andrade amplie sua participação ao longo do segundo semestre. Neste momento, porém, a prioridade da comissão técnica é garantir que a campeã olímpica evolua de forma segura e chegue em condições de ajudar o Brasil na principal competição da temporada.

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