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Possível pênalti não marcado em Bayern x PSG vira assunto: 'Absurdo'

Equipes se enfrentam pela semifinal da Champions League

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 06/05/2026
17:05
Possível pênalti não marcado em Bayern x PSG revolta torcedores (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
imagem cameraPossível pênalti não marcado em Bayern x PSG revolta torcedores (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
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Um lance em Bayern de Munique e PSG, na tarde desta quarta-feira (6), em jogo válido pela semifinal da Uefa Champions League, viralizou. Até aqui, o time francês tem a vantagem, vencendo por 1 a 0 com gol de Dembéle, no entanto, um possível pênalti foi o que chamou atenção dos torcedores.

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Aos 28 minutos da primeira etapa, jogadores do Bayern pediram pênalti em possível toque de mão de João Neves após rebatida de Vitinha. Já o árbitro mandou seguir, nem checando no VAR.

➡️ Veja o gol de Bayern de Munique x PSG: Dembélé abre o placar

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores questionaram a regra da FIFA em relação ao toque de mão, tendo alguns afirmando que foi bem marcado, e outros dizendo que não existia a não marcação do pênalti.

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Veja a repercussão:

Relembre a regra da bola na mão:

Infração de mão na bola ocorre quando:

    1.
  1. Um jogador toca deliberadamente a bola com a mão/braço, por exemplo, movendo a mão/braço em direção à bola.
  • A mão/braço está em uma posição que aumenta "artificialmente" o tamanho do corpo. Isso é considerado quando a posição da mão/braço não é uma consequência natural ou justificável pelo movimento corporal do jogador na situação específica.
    1.
  1. Marcar um gol diretamente com a mão/braço, mesmo que acidentalmente.
    1.
  1. Se um jogador imediatamente após a bola tocar sua mão/braço (mesmo que acidental), criar uma chance clara de gol ou marcar um gol.
    1.
  1. Não é considerado infração se a bola tocar a mão/braço diretamente da própria cabeça, corpo ou pé do jogador (ou de outro jogador que esteja próximo), a menos que a mão/braço esteja em posição antinatural que amplie o corpo.

Exemplo 1:

Durante um ataque, um cruzamento é feito na área. O zagueiro, ao tentar bloquear o cruzamento, coloca o braço de forma aberta, aumentando o tamanho do corpo. A bola bate no braço, que está numa posição não natural. Nesse caso, mesmo que não tenha sido intencional, será marcada a falta de mão na bola, pois o braço estava em uma posição que aumentou artificialmente o tamanho do corpo.

Olise e Nuno Mendes disputam bola em PSG x Bayern, na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)
Olise e Nuno Mendes disputam bola em PSG x Bayern, na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Exemplo 2:

Um atacante tenta driblar o zagueiro dentro da área de pênalti e a bola bate no joelho do atacante antes de tocar acidentalmente seu braço, que está próximo ao corpo. O atacante prossegue com a jogada e marca o gol. Nesse caso, o gol será anulado, pois, mesmo que o toque tenha sido acidental, o jogador criou uma chance de gol imediatamente após o toque na mão/braço.

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