Possível pênalti não marcado em Bayern x PSG vira assunto: 'Absurdo'

Um lance em Bayern de Munique e PSG, na tarde desta quarta-feira (6), em jogo válido pela semifinal da Uefa Champions League, viralizou. Até aqui, o time francês tem a vantagem, vencendo por 1 a 0 com gol de Dembéle, no entanto, um possível pênalti foi o que chamou atenção dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 28 minutos da primeira etapa, jogadores do Bayern pediram pênalti em possível toque de mão de João Neves após rebatida de Vitinha. Já o árbitro mandou seguir, nem checando no VAR.

➡️ Veja o gol de Bayern de Munique x PSG: Dembélé abre o placar

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores questionaram a regra da FIFA em relação ao toque de mão, tendo alguns afirmando que foi bem marcado, e outros dizendo que não existia a não marcação do pênalti.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Relembre a regra da bola na mão:

Infração de mão na bola ocorre quando:

1 . Um jogador toca deliberadamente a bola com a mão/braço, por exemplo, movendo a mão/braço em direção à bola.

A mão/braço está em uma posição que aumenta "artificialmente" o tamanho do corpo. Isso é considerado quando a posição da mão/braço não é uma consequência natural ou justificável pelo movimento corporal do jogador na situação específica.

1 . Marcar um gol diretamente com a mão/braço, mesmo que acidentalmente.

1 . Se um jogador imediatamente após a bola tocar sua mão/braço (mesmo que acidental), criar uma chance clara de gol ou marcar um gol.

1 . Não é considerado infração se a bola tocar a mão/braço diretamente da própria cabeça, corpo ou pé do jogador (ou de outro jogador que esteja próximo), a menos que a mão/braço esteja em posição antinatural que amplie o corpo.

Exemplo 1:

Durante um ataque, um cruzamento é feito na área. O zagueiro, ao tentar bloquear o cruzamento, coloca o braço de forma aberta, aumentando o tamanho do corpo. A bola bate no braço, que está numa posição não natural. Nesse caso, mesmo que não tenha sido intencional, será marcada a falta de mão na bola, pois o braço estava em uma posição que aumentou artificialmente o tamanho do corpo.

Olise e Nuno Mendes disputam bola em PSG x Bayern, na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

Exemplo 2:

Um atacante tenta driblar o zagueiro dentro da área de pênalti e a bola bate no joelho do atacante antes de tocar acidentalmente seu braço, que está próximo ao corpo. O atacante prossegue com a jogada e marca o gol. Nesse caso, o gol será anulado, pois, mesmo que o toque tenha sido acidental, o jogador criou uma chance de gol imediatamente após o toque na mão/braço.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em gols de Bayern de Munique x PSG! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.