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Mauro Cezar defende titular da Seleção Brasileira e faz ressalva sobre Endrick

Jovem atacante não se firmou no time titular

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 06:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mauro Cezar é sincero sobre titular da Seleção Brasileira e Endrick. (Foto: Reprodução)
Mauro Cezar é sincero sobre titular da Seleção Brasileira e Endrick. (Foto: Reprodução)

O comentarista Mauro Cezar, através do seu canal no Youtube analisou a partida entre Brasil e Haiti, e afirmou que o jogo serviu de base para algumas observações do elenco de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

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    Ao analisar o conjunto do elenco todo, o comentarista afirmou que não dá pra cravar que foi uma partida ruim, mas, não dá pra falar que foi exibição de um futebol excelente.

    — Não se pode dizer que foi uma grande atuação, mas também não dá para dizer que o Brasil foi mal. No primeiro tempo, o Brasil abriu 3x0, o Brasil mostrou virtudes num jogo de transição, que é característica desse time, aliás, nós já dizíamos isso há muito tempo, desde a contratação de Carlo Ancelotti para treinar a Seleção Brasileira. Pela característica do técnico e pela característica da maioria dos jogadores de ataque, o Brasil seria um time para jogar em transição e velocidade — afirmou.

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    Em relação a escalações e as variações dos 11 inicias, o comentarista foi enfático ao afirmar que apesar da qualidade do Endrick ser geracional, o jovem atacante não pode ser considerado a 'salvação' da pátria, e que isso poderia atrapalhar o desenvolvimento dele.

    — Mas esse erro, se é que podemos chamar assim, foi corrigido com a escalação dele para esse jogo. Eu vinha dizendo também que o Endrick, com todo esse apelo de torcedores, de parte da imprensa, que era perigoso para o Endrick entrar de saída porque criou-se uma expectativa exagerada, como se ele fosse o salvador da pátria — completou.

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    Sobre a qualidade do atleta, Mauro afirmou que o jovem atacante não é um jogador pronto, que está em formação, e não deve ser a solução para o elenco.

    — E ele é um jogador de 19 anos, não é um jogador pronto, é um jogador que está em plena formação, muito bom, muito talentoso, sempre defendia sua convocação, independentemente de estar jogando ou não no seu clube. Se não jogava era um problema do técnico, mas ele é muito bom e estar entre os 26 convocados era uma piedade. Mas não é para também achar que o Endrick vai entrar e vai resolver tudo, especialmente porque era um time do Brasil que apresentou muitos defeitos na partida de estreia contra o Marrocos e não era apenas uma questão de trocar o atacante — afirmou.

    Endrick entrando em Brasil x Haiti (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)

    Ao comparar com o Matheus Cunha, titular da Seleção com o Ancelotti, o comentarista afirmou que as características do 9 são mais fortes para o jogador do Manchester United.

    — O Matheus oferece algumas situações que o Endrick não dá. Ele é um jogador mais de finalização, podendo ser o segundo atacante, ser homem de área, mas é o cara, e o Ancelotti aparentemente o vê como centroavante, para disputar a posição com o Igor Thiago e até com o Matheus, que tem outra característica e ela favorece o jogo coletivo — completou.

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