Vini Jr vive ano de 'DR' com o Real Madrid: entre o cansaço e a liderança solitária

O ano de 2026 tem sido um teste de fogo para a resiliência de Vini Jr. Se dentro das quatro linhas o desempenho do camisa 7 continua correspondendo às expectativas, como provaram os dois gols fundamentais contra o Espanyol, fora delas o cenário é de desgaste. Pela primeira vez em anos, o brilho do brasileiro parece confrontado por uma nuvem de incertezas que paira sobre o Santiago Bernabéu.

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A temporada começou sob tensão. A relação entre Vini e o ex-técnico Xabi Alonso nunca engrenou. O próprio atacante, em tom de desabafo, chegou a classificar a convivência como "tóxica". A falta de sintonia tática e pessoal foi um dos fatores que culminou na saída do treinador espanhol, abrindo espaço para Álvaro Arbeloa.

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Vini Jr em ação no jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique, na Champions League (Foto: Alexandra Beier /AFP)

Com Arbeloa, o tratamento mudou: o comandante passou a blindar o brasileiro, poupando-o apenas em momentos estratégicos. No entanto, a troca no banco não foi o remédio definitivo para um Real Madrid que ainda busca sua identidade em campo.

Janeiro foi o mês do acerto de contas. Após sofrer uma das vaias mais pesadas da história recente do Bernabéu, Vini Jr não se escondeu. Assumiu a bronca por um time coletivamente desajustado. A imagem do craque pedindo perdão à arquibancada após marcar contra o Alavés, em abril, simboliza um ídolo que, mesmo no topo, sente a dor do distanciamento de sua torcida.

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A 13 meses do fim de seu contrato, o sinal de alerta está ligado. Pessoas próximas ao jogador revelam um "sentimento de cansaço". Não é falta de amor ao clube, Vini já provou sua lealdade com gols em duas finais de Champions —, mas sim uma exaustão com a instabilidade política e técnica do ambiente merengue.

Para assinar a renovação, o brasileiro quer mais do que um ajuste salarial; ele busca garantias de um projeto vencedor e um ambiente menos desgastante. Enquanto o Real Madrid sonha com a era Mbappé, precisa primeiro garantir que seu atual protagonista recupere o prazer de sorrir com a camisa branca. Se o próximo treinador, seja Arbeloa ou um novo nome, não conseguir potencializar Vini, o Real corre o risco de perder muito mais do que apenas jogos.

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