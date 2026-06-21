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Arrascaeta vai jogar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo?

Camisa 10 ainda não jogou o Mundial 2026

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 21:46
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
Arrascaeta durante treinamento do Uruguai (Reprodução AUF)

Arrascaeta ainda não estreou na Copa do Mundo por conta de uma lesão na panturrilha direita sofrida na reta final de preparação do Uruguai. O problema tirou o camisa 10 da primeira partida da Celeste no torneio, diante da Arábia Saudita (1 a 1), e da segunda rodada contra o Cabo Verde.

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  • Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)

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    Com lesão e sem confirmação de volta, Matíaz Pérez, membro do Comitê Executivo da Associação Uruguai de Futebol descartou a presença do camisa 10.

    - Araújo não vai jogar contra Espanha. Nem ele nem o Arrascaeta — Bielsa em coletiva

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    Apesar disso, o dirigente do Uruguai afirmou que a recuperação de Arrascaeta e do Ronald Araújo, estão avançadas.

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    Arrascaeta em processo de recuperação com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    - Estão cada vez melhores (Arrascaeta e Ronaldo Araújo). Estão avançados na recuperação. Há lesões que têm seus tempos biológicos e que não podemos passar por cima. Dias mais ou menos, essas lesões têm um tempo de duração e temos que respeitar - finalizou.

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