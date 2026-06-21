Arrascaeta vai jogar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo? Camisa 10 ainda não jogou o Mundial 2026

Arrascaeta ainda não estreou na Copa do Mundo por conta de uma lesão na panturrilha direita sofrida na reta final de preparação do Uruguai. O problema tirou o camisa 10 da primeira partida da Celeste no torneio, diante da Arábia Saudita (1 a 1), e da segunda rodada contra o Cabo Verde.

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Com lesão e sem confirmação de volta, Matíaz Pérez, membro do Comitê Executivo da Associação Uruguai de Futebol descartou a presença do camisa 10.

- Araújo não vai jogar contra Espanha. Nem ele nem o Arrascaeta — Bielsa em coletiva

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Apesar disso, o dirigente do Uruguai afirmou que a recuperação de Arrascaeta e do Ronald Araújo, estão avançadas.

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Arrascaeta em processo de recuperação com a seleção do Uruguai na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

- Estão cada vez melhores (Arrascaeta e Ronaldo Araújo). Estão avançados na recuperação. Há lesões que têm seus tempos biológicos e que não podemos passar por cima. Dias mais ou menos, essas lesões têm um tempo de duração e temos que respeitar - finalizou.

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