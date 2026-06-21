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Atuação de Vozinha em Uruguai x Cabo Verde repercute: 'É demais'

Goleiro não foi bem no primeiro tempo do confronto

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 20:09
Atualizado há 1 minutos
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Goleiro Vozinha em Uruguai x Cabo Verde (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Goleiro Vozinha em Uruguai x Cabo Verde (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O Uruguai venceu o primeiro tempo do confronto contra Cabo Verde, deste domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Durante o período, o goleiro Vozinha sofreu dois gols e não realizou nenhuma defesa nos 45 minutos iniciais.

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    A atuação do arqueiro repercutiu nas redes sociais. Torcedores, que elogiaram muito o arqueiro africano no confronto contra a Espanha, pela primeira rodada da Copa do Mundo, o criticaram após o primeiro tempo contra o Uruguai.

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    As principais críticas foram voltadas para o fato de Vozinha ter sofrido um gol do atacante Cannobbbio. Torcedores rivais ao Fluminense aproveitaram o momento para provocar o jogador rival. Teve quem também achou que o goleiro falhou no lance. Veja abaixo:

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    Uruguai x Cabo Verde

    No primeiro tempo, o Uruguai criou a primeira grande chance contra Cabo Verde com Valverde sendo acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação, mas finalizando mal e pela linha de fundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com Kevin Pina acertando uma cobrança de falta da intermediária no fundo das redes aos 20 minutos com falha bizarra da barreira sul-americana. Aos 43 minutos, Valverde fez um cruzamento na área, Sidny Cabral cabeceou contra a própria meta, acertou a trave e Maxi Araújo aproveitou o rebote para dar um peixinho e deixar tudo igual. E a Celeste virou com Federico Viñas recebendo uma bola áerea e encontrando Canobbio, que tocou de perna direita para estufar as redes e dar a vitória parcial para a equipe de Marcelo Bielsa.

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    No segundo tempo, o Uruguai voltou sem intensidade, e Cabo Verde aproveitou uma trapalhada entre Mathias Olivera e Muslera para empatar o jogo com Hélio Varela se antecipando ao goleiro após um recuo mal feito e finalizando para o fundo das redes aos 15 minutos. Na sequência, os africanos saíram em rápido contra-ataque, Monteiro foi acionado na entrada da área e soltou uma bomba para tirar tinta do travessão. Na reta final, a Celeste teve uma ótima oportunidade em uma cobrança de falta da meia-lua da grande área, mas Valverde chutou por cima da meta defendida por Vozinha. Nos acréscimos, Canobbio recebeu uma bola do lado direito da área e Darwin Núñez, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

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