AO VIVO! Hugo Calderano disputa final do WTT da Eslovênia Brasileiro luta pelo tricampeonato do torneio

O brasileiro Hugo Calderano busca o tricampeonato do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia. Neste domingo (21), ele enfrenta o japonês Shunsuke Togami, a partir das 13h (horário de Brasília), na decisão. O Lance! acompanha em tempo real.

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Veja os lances do jogo

Jogadores Sets 1º set 2º set 3º set 4º set Hugo Calderano Shunsuke Togami

PRÉ-JOGO

Final da chave individual feminina ainda está em andamento. Jogo de Hugo Calderano começa na sequência

Mais cedo, neste domingo, o brasileiro venceu o francês Simon Gauzy (12º) por 3 sets a 2, parciais de 11/7, 11/9, 8/11, 7/11, e 12/10.

🏓 Aposte na vitória de Hugo Calderano

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Calderano busca o terceiro título na Eslovênia

Atual número oito do mundo, Calderano busca o tricampeonato do WTT da Eslovênia, e defende o título na véspera de seu aniversário de 30 anos. Hugo também disputou a chave de duplas mistas na Eslovênia, ao lado de Bruna Takahashi, mas a parceria foi eliminada nas quartas de final, diante dos alemães Dang Qiu e Sabine Winter.

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Em 2026, Calderano se mantém entre os principais nomes do cenário mundial da modalidade. Neste ano, ele conquistou o título da Copa América e foi medalhista de bronze na Copa do Mundo, competições organizadas pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa). Nos torneios da WTT, Hugo foi semifinalista no Star Contender de Doha e alcançou as quartas de final do WTT Champions de Chongqing.

Hugo Calderano no WTT de Chongqing, na China (Foto: World Table Tennis)

🏐✅ Ficha técnica

WTT Star Contender da Eslovênia

Hugo Calderano x Shunsuke Togami

📅 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 12h45 (de Brasília)

📍 Local: Tivoli Hall, Ljubljana, na Eslovênia

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube), SporTV (TV por assinatura), World Table Tennis (YouTube)