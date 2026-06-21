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AO VIVO! Hugo Calderano disputa final do WTT da Eslovênia

Brasileiro luta pelo tricampeonato do torneio

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
21/06/2026 12:53
Atualizado há 0 minutos
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Hugo Calderano no WTT de Chongqing, na China (Foto: World Table Tennis)
Hugo Calderano no WTT de Chongqing na China (Foto: World Table Tennis)

O brasileiro Hugo Calderano busca o tricampeonato do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia. Neste domingo (21), ele enfrenta o japonês Shunsuke Togami, a partir das 13h (horário de Brasília), na decisão. O Lance! acompanha em tempo real.

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    Veja os lances do jogo

    JogadoresSets1º set2º set3º set4º set

    Hugo Calderano

    Shunsuke Togami

    PRÉ-JOGO

    • Final da chave individual feminina ainda está em andamento. Jogo de Hugo Calderano começa na sequência
    • Mais cedo, neste domingo, o brasileiro venceu o francês Simon Gauzy (12º) por 3 sets a 2, parciais de 11/7, 11/9, 8/11, 7/11, e 12/10.

    🏓 Aposte na vitória de Hugo Calderano
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Calderano busca o terceiro título na Eslovênia

    Atual número oito do mundo, Calderano busca o tricampeonato do WTT da Eslovênia, e defende o título na véspera de seu aniversário de 30 anos. Hugo também disputou a chave de duplas mistas na Eslovênia, ao lado de Bruna Takahashi, mas a parceria foi eliminada nas quartas de final, diante dos alemães Dang Qiu e Sabine Winter.

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    Em 2026, Calderano se mantém entre os principais nomes do cenário mundial da modalidade. Neste ano, ele conquistou o título da Copa América e foi medalhista de bronze na Copa do Mundo, competições organizadas pela ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa). Nos torneios da WTT, Hugo foi semifinalista no Star Contender de Doha e alcançou as quartas de final do WTT Champions de Chongqing.

    Hugo Calderano no WTT de Chongqing na China (Foto: World Table Tennis)
    Hugo Calderano no WTT de Chongqing, na China (Foto: World Table Tennis)

    🏐✅ Ficha técnica
    WTT Star Contender da Eslovênia
    Hugo Calderano x Shunsuke Togami

    📅 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 12h45 (de Brasília)
    📍 Local: Tivoli Hall, Ljubljana, na Eslovênia
    📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube), SporTV (TV por assinatura), World Table Tennis (YouTube)

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