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Ana Thaís Matos critica medalhão do Uruguai contra Cabo Verde: 'Impressionante'

Duelo é válido pela segunda rodada da fase se grupos da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 19:51
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Ana Thais Matos - Globo
Ana Thais Matos criticou medalhão do Uruguai(Foto: Divulgação/Globo)

Uruguai e Cabo Verde estão se enfrentando, na noite deste domingo (21), em jogo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo. Até aqui, de maneira improvável, o time africano vai empatando por 1 a 1. Na transmissão da Globo, Ana Thaís Matos criticou um medalhão da seleção comandada por Marcelo Bielsa.

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  • Muslera virou alvo de críticas em Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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    • Em uma falta despretenciosa, Danny acertou um belo chute do meio da rua, contou com a contribuição de Muslera e abriu o placar em Uruguai x Cabo verde. A comentarista criticou o experiente arqueiro na jogada.

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    - Impressionante. O Muslera demorou cinco dias para decidir o que ia fazer. Às vezes, precisa ter a coragem da inocência. Estava longe do gol, bateu direto, do outro lado tem o Muslera, que costuma fazer umas paçocadas e contribuiu para o primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo - criticou Ana Thaís Matos em Uruguai x Cabo Verde.

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    Muslera virou alvo de críticas em Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Muslera virou alvo de críticas em Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Onde assistir Uruguai x Cabo Verde

    Uruguai e Cabo Verde se enfrentam neste domingo (21), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, na segunda rodada do Grupo H na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

    O Uruguai não conseguiu sair do empate na estreia da competição, contra a Arábia Saudita. Os sul-americanos começaram perdendo, mas Bielsa conseguiu melhorar a equipe uruguaia, que voltou ao segundo tempo com uma pressão muito maior. Após tanta insistência, a Celeste empatou e incendiou o jogo, mas não conseguiu fazer outro gol.

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    O Cabo Verde vem de uma atuação histórica contra a Espanha, em que segurou o 0 a 0. O goleiro Vozinha fez uma partida de destaque, com ótimas defesas, e chegou a ganhar mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais.

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