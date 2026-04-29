Veja gols em Estudiantes x Flamengo: Luiz Araújo abre o placar e Carrillo empata

O Flamengo saiu na frente do placar no confronto contra o Palestino, desta quarta-feira (29), na Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Para a ocasião, o atacante Luiz Araújo foi o responsável por abrir o marcador no primeiro tempo. Na segunda etapa, Carrilo empatou.

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O gol aconteceu ainda no primeiro tempo. O cronômetro marcava 32 minutos quando Samuel Lino achou um passe em profundidade para Bruno Henrique. O camisa 27 fez grande jogada e tocou para Luiz Araújo empurrar a bola para o fundo das redes.

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Veja o gol abaixo:

No início do segundo tempo a equipe argentina alcançou o empate. Em um contra-ataque fulminante, Meza fez boa jogada pela ponta direita e aproveitou uma falha de Vitão para cruzar. Lá estava Farías, que cabeceou, mas Rossi defendeu, e no rebote Carrilo empatou.

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