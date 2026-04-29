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Flamengo estreia Ninho do Urubu como palco de jogos das divisões de base

Rubro-Negro venceu partidas das categorias sub-17 e sub-15

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Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
17:56
Ninho do Urubu recebe jogos da base do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)
imagem cameraNinho do Urubu recebe jogos da base do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)
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O Flamengo disputou, pela primeira vez, nesta quarta-feira (29), partidas oficiais das divisões de base no Ninho do Urubu. No campo 6 do centro de treinamento, as equipes sub-17 e sub-15 venceram o Madureira em rodada dupla da Taça Guanabara (3 a 0 e 2 a 0, respectivamente). Após esse primeiro passo, o clube estuda a possibilidade de, no futuro, abrir o CT para que torcedores acompanhem os jogos.

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A iniciativa vinha sendo idealizada desde abril de 2025, quando o português Alfredo Almeida assumiu a direção do futebol de base do Flamengo. Alguns pontos foram considerados fundamentais para essa decisão, sendo a logística o principal deles.

Antes das partidas, atletas e membros da comissão se apresentam no Ninho do Urubu para, juntos, seguirem até a Gávea, tradicional palco dos jogos da base rubro-negra. Por conta da distância entre os locais, o deslocamento pode levar de uma hora a uma hora e meia.

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Outro fator importante para a implementação da ideia é a própria estrutura do Ninho do Urubu. Com as partidas sendo realizadas no centro de treinamento, os jogadores passam a ter acesso facilitado às instalações antes e depois dos jogos, como academia e refeitório. Além disso, poderão usufruir da vantagem de mandar os compromissos no local em que treinam.

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Flamengo estuda abrir jogos ao público

Ainda em fase de testes, o Flamengo busca avaliar a viabilidade de abrir o Ninho do Urubu em dias de jogos para que torcedores acompanhem os Garotos do Ninho, como já acontece na Gávea. A diretoria observará as necessidades estruturais para a realização das partidas e analisará essa possibilidade. Por ora, os jogos seguem sendo realizados com portões fechados.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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