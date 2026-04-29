Flamengo estreia Ninho do Urubu como palco de jogos das divisões de base

O Flamengo disputou, pela primeira vez, nesta quarta-feira (29), partidas oficiais das divisões de base no Ninho do Urubu. No campo 6 do centro de treinamento, as equipes sub-17 e sub-15 venceram o Madureira em rodada dupla da Taça Guanabara (3 a 0 e 2 a 0, respectivamente). Após esse primeiro passo, o clube estuda a possibilidade de, no futuro, abrir o CT para que torcedores acompanhem os jogos.

continua após a publicidade

A iniciativa vinha sendo idealizada desde abril de 2025, quando o português Alfredo Almeida assumiu a direção do futebol de base do Flamengo. Alguns pontos foram considerados fundamentais para essa decisão, sendo a logística o principal deles.

Antes das partidas, atletas e membros da comissão se apresentam no Ninho do Urubu para, juntos, seguirem até a Gávea, tradicional palco dos jogos da base rubro-negra. Por conta da distância entre os locais, o deslocamento pode levar de uma hora a uma hora e meia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Outro fator importante para a implementação da ideia é a própria estrutura do Ninho do Urubu. Com as partidas sendo realizadas no centro de treinamento, os jogadores passam a ter acesso facilitado às instalações antes e depois dos jogos, como academia e refeitório. Além disso, poderão usufruir da vantagem de mandar os compromissos no local em que treinam.

➡️ Aposte na vitória do Flamengo sobre o Estudiantes com SuperOdd @2.39

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Flamengo estuda abrir jogos ao público

Ainda em fase de testes, o Flamengo busca avaliar a viabilidade de abrir o Ninho do Urubu em dias de jogos para que torcedores acompanhem os Garotos do Ninho, como já acontece na Gávea. A diretoria observará as necessidades estruturais para a realização das partidas e analisará essa possibilidade. Por ora, os jogos seguem sendo realizados com portões fechados.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.