menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Com mudanças, Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes

Rubro-Negro entra em campo às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
20:02
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, o treinador português optou por deixar alguns titulares no banco, como Varela, Léo Ortiz e Pedro, visando o clássico com o Vasco no final de semana.

continua após a publicidade

Para a partida fora de casa, Jardim terá os retornos de Carrascal e De La Cruz. Por outro lado, não contará com Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá, que estão no departamento médico.

Escalação do Flamengo

Assim, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo vai em busca da vitória para encaminhar a classificação

O Flamengo é o líder do Grupo A, com duas vitórias em dois jogos contra Cusco (fora) e Independiente Medellín (casa). Assim, o time brasileiro busca os três pontos em La Plata para encaminhar a classificação às oitavas de final.

Nas últimas rodadas da fase de grupos, o Rubro-Negro terá dois jogos em casa, contra Cusco e Estudiantes. O único jogo fora será contra o Independiente Medellín.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Flamengo sobre o Estudiantes com SuperOdd @2.39
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X FLAMENGO
LIBERTADORES - 3ª RODADA

📲 Quarta-feira, dia 29 de abril de 2026
📍Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo e Paramount+
🟨Arbitragem: Piero Maza (CHI)
🚩Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, define escalação para enfrentar o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias