O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, o treinador português optou por deixar alguns titulares no banco, como Varela, Léo Ortiz e Pedro, visando o clássico com o Vasco no final de semana.

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Para a partida fora de casa, Jardim terá os retornos de Carrascal e De La Cruz. Por outro lado, não contará com Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá, que estão no departamento médico.

Escalação do Flamengo

Assim, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.

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Flamengo vai em busca da vitória para encaminhar a classificação

O Flamengo é o líder do Grupo A, com duas vitórias em dois jogos contra Cusco (fora) e Independiente Medellín (casa). Assim, o time brasileiro busca os três pontos em La Plata para encaminhar a classificação às oitavas de final.

Nas últimas rodadas da fase de grupos, o Rubro-Negro terá dois jogos em casa, contra Cusco e Estudiantes. O único jogo fora será contra o Independiente Medellín.

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✅ FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES X FLAMENGO

LIBERTADORES - 3ª RODADA

📲 Quarta-feira, dia 29 de abril de 2026

📍Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: TV Globo e Paramount+

🟨Arbitragem: Piero Maza (CHI)

🚩Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, define escalação para enfrentar o Estudiantes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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