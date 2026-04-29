Com mudanças, Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Estudiantes
Rubro-Negro entra em campo às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira
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O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina, o treinador português optou por deixar alguns titulares no banco, como Varela, Léo Ortiz e Pedro, visando o clássico com o Vasco no final de semana.
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Para a partida fora de casa, Jardim terá os retornos de Carrascal e De La Cruz. Por outro lado, não contará com Léo Pereira, Erick Pulgar e Lucas Paquetá, que estão no departamento médico.
Escalação do Flamengo
Assim, o Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique.
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Flamengo vai em busca da vitória para encaminhar a classificação
O Flamengo é o líder do Grupo A, com duas vitórias em dois jogos contra Cusco (fora) e Independiente Medellín (casa). Assim, o time brasileiro busca os três pontos em La Plata para encaminhar a classificação às oitavas de final.
Nas últimas rodadas da fase de grupos, o Rubro-Negro terá dois jogos em casa, contra Cusco e Estudiantes. O único jogo fora será contra o Independiente Medellín.
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✅ FICHA TÉCNICA
ESTUDIANTES X FLAMENGO
LIBERTADORES - 3ª RODADA
📲 Quarta-feira, dia 29 de abril de 2026
📍Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo e Paramount+
🟨Arbitragem: Piero Maza (CHI)
🚩Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)
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