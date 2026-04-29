Arrascaeta sente, deixa jogo do Flamengo na Libertadores e preocupa torcida
Meia sentiu ainda no primeiro tempo
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O Flamengo enfrentou um grande problema logo no início do jogo contra o Estudiantes (ARG), na noite desta quarta-feira (29). Aos 16 minutos da partida no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Arrascaeta, principal armador do Rubro-Negro, precisou ser substituído após uma dividida. Com dores no ombro direito, o camisa 10 seguiu diretamente para um hospital próximo ao local para passar por exames. A saída do uruguaio preocupa os torcedores.
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Arrascaeta se lesionou em uma disputa com Piovi. Logo após o lance, o meia do Flamengo caiu no gramado e pediu atendimento médico. Sentindo forte desconforto na região, acabou sendo substituído por Carrascal.
Nota do Flamengo sobre Arrascaeta
- Ao cair no chão em disputa no meio de campo, ainda no primeiro tempo de Flamengo e Estudiantes válido pela CONMEBOL Libertadores, o uruguaio sofreu um trauma na região do ombro direito e precisou ser substituído. Jogador seguiu direto para um hospital local para realizar exames de imagem - disse a nota do Flamengo sobre Arrascaeta.
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✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X ESTUDIANTES
LIBERTADORES - 3ª RODADA
📲 Quarta-feira, dia 29 de abril de 2026
📍Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, La Plata (ARG)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: TV Globo e Paramount+
🟨Arbitragem: Piero Maza (CHI)
🚩Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)
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