Flamengo volta a La Plata, palco de noite heroica de Rossi na Libertadores; relembre
Goleiro argentino foi fundamental na classificação em 2025
O Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, recebe Estudiantes (ARG) x Flamengo na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O time brasileiro retorna ao estádio cerca de sete meses depois de uma noite heroica do goleiro Agustín Rossi, que garantiu a vaga para as semifinais do torneio em 2025, ano em que o Rubro-Negro conquistou o tetracampeonato (1981, 2019, 2022 e 2025).
O goleiro argentino foi um dos grandes responsáveis pela campanha vitoriosa na Libertadores, marcada por jogos tensos, especialmente o confronto contra o Estudiantes. A partida em La Plata evidenciou sua importância, reforçando o espírito aguerrido da equipe comandada, à época, por Filipe Luís.
Relembre Estudiantes x Flamengo em 2025
Antes da partida de volta pelas quartas de final, é necessário recordar o jogo de ida. No Maracanã, o Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Pedro e Guillermo Varela. O Rubro-Negro abriu 2 a 0 logo aos nove minutos, dando a impressão de que encaminharia uma classificação tranquila. No entanto, aos 46 minutos do segundo tempo, Léo Pereira marcou contra, diminuindo para o Estudiantes e mantendo os argentinos vivos na disputa.
Batalha em La Plata
Na volta, em La Plata, o Estudiantes começou de forma avassaladora, pressionando alto e dominando o campo ofensivo. O Flamengo encontrou dificuldades para sair jogando e cometeu erros no setor ofensivo. Ainda assim, conseguiu segurar o empate até os acréscimos do segundo tempo, quando Benedetti abriu o placar, levando a decisão para um cenário dramático.
No segundo tempo, o time argentino seguiu pressionando e chegou a marcar novamente, mas o gol foi anulado por impedimento. Com o placar agregado em 2 a 2, a vaga foi decidida nos pênaltis, momento em que Rossi brilhou.
Rossi: o herói
Ex-jogador do Estudiantes, Rossi fez valer a "lei do ex" e frustrou o antigo clube ao defender duas cobranças. Com vitória por 4 a 2 nas penalidades, o Flamengo garantiu a classificação.
Na sequência, o Rubro-Negro eliminou o Racing na semifinal e conquistou o título ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na final, com gol de Danilo.
✅ FICHA TÉCNICA
ESTUDIANTES 1 (2) x (4) 0 FLAMENGO
JOGO DE VOLTA - QUARTAS DE FINAL - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG);
🥅 Gols: Benedetti, aos 46'/1ºT (1-0);
🟨 Cartões amarelos: Núñez (EST); Léo Pereira (FLA).
⚽ Pênaltis:
ESTUDIANTES: Sosa ✅, Benedetti ❌, Cetré ✅, Ascacíbar ❌;
FLAMENGO: Jorginho ✅, Luiz Araújo ✅, Carrascal ✅, Léo Pereira ✅.
⚽ESCALAÇÕES
ESTUDIANTES (Técnico: Eduardo Domínguez)
Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez e Benedetti; Ascacíbar, Medina (Cetré), Amondarain (Sosa) e Arzaramendia (Castro); Palacios (Pérez) e Guido Carrillo (Lucas Alario).
FLAMENGO (Técnico: Fernando Diniz)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Saúl, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino.
🟨 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)
🖥️ VAR: José Cabero (CHI)
