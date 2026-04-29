De olho no Flamengo, Vasco deve poupar titulares contra o Olimpia; veja provável escalação

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), para enfrentar o Olimpia, do Paraguai, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. De olho no clássico contra o Flamengo no fim de semana, a comissão técnica optou por preservar parte dos titulares e deve escalar uma equipe alternativa em São Januário.

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➡️ Vasco x Olimpia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Além da estratégia visando o Brasileirão, o time também lida com desfalques importantes. Cuesta e JP cumprem suspensão após expulsões na última rodada, contra o Audax Italiano. Já Thiago Mendes e Cuiabano são dúvidas após sofrerem lesões na partida contra o Corinthians, no último domingo.

Sem o técnico Renato Gaúcho à beira do campo — suspenso pela Conmebol —, a equipe será comandada por Bruno Lazaroni.

A provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Barros e Rojas (TchêTchê); Nuno Moreira, Adson e Spinelli.

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Lucas Piton deve começar a partida contra o Olimpia nesta quinta-feira (30) (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Jogadores do sub-20 do Vasco ficam à disposição

Além disso, o Lance! apurou com exclusividade que três jogadores da equipe sub-20 foram chamados para reforçar o elenco principal no confronto contra o Olimpia, nesta quinta-feira (30). Zuccarello, Samuel e Avellar ficam à disposição da comissão técnica e devem iniciar a partida no banco de reservas.

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Lukas Zuccarello na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco

A partida representa uma oportunidade para o Vasco conquistar a primeira vitória na competição continental, ao mesmo tempo em que administra o elenco para o importante compromisso diante do rival no Campeonato Brasileiro.

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