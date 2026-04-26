Torcedores do Flamengo pedem titular na Copa do Mundo: 'Quer muito'

O atacante Pedro abriu o placar do confronto entre Flamengo e Atlético-MG, neste domingo (26), na Arena MRV, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o feito, o camisa 9 alcançou a marca de cinco gols marcados nas últimas cinco partidas. Diante da façanha, torcedores do clube carioca pediram a convocação do jogador para a Copa do Mundo.

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O anúncio da lista final do treinador Carlo Ancelotti está previsto para o dia 18 de maio. A convocação será divulgada em um evento realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no Museu do Amanhã, na Centro do Rio de Janeiro.

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Em campo, Pedro foi o responsável por abrir o placar na partida entre Flamengo e Atlético-MG. O gol aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava sete minutos quando o camisa 9 recebeu um passe de Samuel Lino na área para marcar.

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Veja a repercussão da atuação do camisa 9 abaixo:

Pedro marca em Atlético-MG x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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