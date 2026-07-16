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Prime Video demite Rômulo Mendonça e Bulgarelli após polêmica

Narrador e comentarista alfinetaram repórter da plataforma em podcast

PorLeonardo DamicoRio de Janeiro (RJ)
16/07/2026 16:57
Atualizado há 14 minutos
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Romulo Mendonça, narrador da Prime Vídeo (Foto: Reprodução)
Romulo Mendonça, ex-narrador do Prime Video (Foto: Reprodução)

O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video. A saída aconteceu após a polêmica envolvendo comentários feitos sobre a repórter Alana Ambrósio, colega de equipe na cobertura da NBA. A informação foi divulgada inicialmente pela "Folha de S.Paulo" e confirmada pelo Lance!.

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    • ➡️Rômulo Mendonça e Bulgarelli pedem desculpas a Alana Ambrósio após a polêmica

    Confira o comunicado da plataforma

    "O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video BR Sports. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos."

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    Entenda a polêmica envolvendo Rômulo Mendonça e Bulgarelli

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    • A polêmica teve início durante um episódio do podcast "Jararacas", apresentado por Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli. Na ocasião, os dois comentaram em tom de deboche um vídeo publicado por Alana Ambrósio nas redes sociais. Na gravação, a repórter falava sobre sua trajetória profissional, relembrava momentos difíceis da vida pessoal e celebrava a oportunidade de cobrir presencialmente as finais da NBA nos Estados Unidos.

    Durante o episódio, Rômulo Mendonça ironizou o relato da jornalista e usou a expressão "jornalismo de cama de hotel", o que gerou forte repercussão negativa nas redes sociais. A situação também provocou desconforto nos bastidores da transmissão e levou o Prime Video a afastar inicialmente Rômulo e Bulgarelli das finais da NBA enquanto apurava o caso internamente.

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    Rômulo Mendonça é atual narrador do Amazon Prime (Foto: Divulgação)
    Rômulo Mendonça, ex-narrador do Prime Video (Foto: Divulgação)

    Após a repercussão, os dois pediram desculpas públicas a Alana Ambrósio no próprio podcast. Mesmo assim, a plataforma decidiu encerrar a participação de ambos na equipe esportiva.

    Rômulo Mendonça era uma das vozes mais conhecidas das transmissões de basquete no Brasil, marcado por bordões, humor e referências à cultura pop. Bulgarelli também integrava a equipe da Prime Video nas transmissões da NBA.

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