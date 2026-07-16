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Torcedores do São Paulo avaliam nova função de Rafinha: 'Veremos'

Rafinha estava atuando na vaga deixada por Rui Costa, e agora está "efetivado"

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
16/07/2026 15:23
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rafinha-Sao-Paulo-Bahia
Rafinha atuando pelo São Paulo (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)

Os torcedores do São Paulo reagiram ao anúncio da nova função de Rafinha dentro do clube. Agora, o ex-atleta e campeão da Copa do Brasil com o time irá atuar, oficialmente, como diretor de futebol. O ex-lateral estava cobrindo a vaga deixada por Rui Costa, que foi demitido, mas agora foi "efetivado".

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    Trajetória de Rafinha depois da aposentadoria

    Após encerrar a carreira como jogador no fim da última temporada, passou a integrar a diretoria tricolor em janeiro deste ano e agora assume um papel de maior protagonismo nos bastidores. Isso passa por vários decisões, incluindo mercado da bola.

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    Nos últimos dias, Rafinha esteve à frente das principais movimentações do São Paulo no mercado. O dirigente conduziu negociações por reforços como Newton, Domingos Duarte e Aurélio Buta, todos próximos de serem anunciados pelo clube.

    Massis e Rafinha falaram sobre a novidade

    Em nota oficial, o presidente Harry Massis Júnior destacou o trabalho desenvolvido pelo ex-jogador desde que assumiu a função de forma interina e afirmou que a experiência acumulada dentro e fora de campo foi determinante para a efetivação no cargo.

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    - Tenho visto o trabalho diário do Rafinha desde que assumiu essa nova responsabilidade. Ele foi um grande atleta e líder, e como gerente esportivo agregou muito. Agora, nessa nova função, vem realizando um grande trabalho à frente do futebol do São Paulo, não só pela experiência que obteve ao longo da carreira, mas por todo o seu relacionamento no mundo do futebol - disse o presidente do São Paulo.

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