Globo estreia campanha para marcar a volta das competições nacionais
TV organiza campanha que volta os olhos dos torcedores aos campeonatos nacionais
A TV Globo lançou nesta quarta-feira (15) uma campanha para marcar a retomada das principais competições do futebol brasileiro após a pausa no calendário provocada pela Copa do Mundo. A iniciativa acompanha o retorno do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, que entram em momentos decisivos da temporada e voltam a concentrar as atenções dos torcedores.
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A peça publicitária utiliza imagens de partidas e de diferentes equipes para destacar a mudança de foco após o encerramento da participação das seleções nacionais no Mundial. O filme faz referência ao período em que jogadores defenderam seus países e reforça o retorno das disputas entre clubes, com destaque para a reta final das três principais competições do calendário sul-americano.
O Campeonato Brasileiro recomeça na próxima quarta-feira (22), com a realização da 19ª rodada, que encerra o primeiro turno da competição. Na programação da TV Globo estão previstas as transmissões de Chapecoense x Flamengo, Internacional x Cruzeiro e São Paulo x Athletico-PR, em diferentes praças do país.
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Além do Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores também terão sequência nas próximas semanas, com confrontos eliminatórios que definirão os classificados para as fases finais. As três competições reúnem equipes que disputam objetivos distintos, como a briga pelo título, vagas em torneios internacionais e a permanência na elite nacional.
Com a retomada do calendário de clubes, as atenções voltam a se dividir entre as disputas domésticas e continentais, encerrando o período em que o futebol esteve concentrado exclusivamente na Copa do Mundo e abrindo uma nova fase da temporada brasileira.
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