Globo estreia campanha para marcar a volta das competições nacionais TV organiza campanha que volta os olhos dos torcedores aos campeonatos nacionais

A TV Globo lançou nesta quarta-feira (15) uma campanha para marcar a retomada das principais competições do futebol brasileiro após a pausa no calendário provocada pela Copa do Mundo. A iniciativa acompanha o retorno do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, que entram em momentos decisivos da temporada e voltam a concentrar as atenções dos torcedores.

➡️ Argentina recupera liderança do ranking da Fifa; veja posição do Brasil

A peça publicitária utiliza imagens de partidas e de diferentes equipes para destacar a mudança de foco após o encerramento da participação das seleções nacionais no Mundial. O filme faz referência ao período em que jogadores defenderam seus países e reforça o retorno das disputas entre clubes, com destaque para a reta final das três principais competições do calendário sul-americano.

continua após a publicidade

O Campeonato Brasileiro recomeça na próxima quarta-feira (22), com a realização da 19ª rodada, que encerra o primeiro turno da competição. Na programação da TV Globo estão previstas as transmissões de Chapecoense x Flamengo, Internacional x Cruzeiro e São Paulo x Athletico-PR, em diferentes praças do país.

Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Aposte na final da Copa do Mundo

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Além do Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores também terão sequência nas próximas semanas, com confrontos eliminatórios que definirão os classificados para as fases finais. As três competições reúnem equipes que disputam objetivos distintos, como a briga pelo título, vagas em torneios internacionais e a permanência na elite nacional.

continua após a publicidade

Com a retomada do calendário de clubes, as atenções voltam a se dividir entre as disputas domésticas e continentais, encerrando o período em que o futebol esteve concentrado exclusivamente na Copa do Mundo e abrindo uma nova fase da temporada brasileira.