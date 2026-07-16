Campeão mundial detona postura da Inglaterra contra Argentina: 'Absurdo' Eliminada, Inglaterra enfrentará a França em disputa pelo terceiro lugar

O ex-jogador e campeão da Copa do Mundo de 2014, Thomas Müller, usou o Instagram para criticar a postura da Inglaterra na eliminação para a Argentina na semifinal do torneio mundial. O atacante alemão, ídolo do Bayern de Munique, publicou a crítica nesta quarta-feira (15), após a seleção inglesa sofrer uma virada nos minutos finais da partida.

A derrota britânica gerou reações imediatas no futebol mundial. Além de Müller, o ex-goleiro espanhol Iker Casillas foi uma das personalidades que comentaram publicamente o desempenho da equipe do técnico Thomas Tuchel, principal alvo das críticas após o resultado.

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Postura ruim da Inglaterra contra Argentina

Tradução: 'A Argentina jogou uma partida absurda. Não consigo acreditar nem entender como a Inglaterra abordou esse jogo depois de abrir o placar. Não entendo como permitiram que a Argentina cruzasse bolas em posições perfeitas' - escreveu Müller.

Casillas foi na mesma direção em postagem no X (antigo Twitter), avaliando que "a Inglaterra perdeu o jogo sozinha com sua estratégia", evidenciando a falta de postura ofensiva diante da Argentina, de Lionel Messi.

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Próximo compromisso sul-americano

Com a eliminação inglesa, a grande decisão do Mundial será disputada entre Argentina e Espanha. Os espanhóis garantiram a vaga ao superar a França na outra semifinal; os argentinos confirmaram presença na final após a virada sobre a Inglaterra nesta quarta-feira (15). O duelo está previsto para o domingo (19), às 16h (de Brasília).

Por outro lado, a Inglaterra enfrentará a também eliminada França em um confronto válido pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. O jogo está marcado para sábado (18), às 16h (de Brasília).

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