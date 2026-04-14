Torcedores apontam culpado em derrota do Vasco: 'Conseguiram'

O Vasco perdeu para o Audax Italiano por 2 a 1, nesta terça-feira (14), em São Januário, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A derrota Cruzmaltina foi marcada por um desempenho ruim da equipe em campo e por uma arbitragem polêmica.

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Nas redes sociais, torcedores do clube carioca se manifestaram contra o árbitro Hernán Heras. Ao todo, o Vasco teve dois jogadores expulsos, João Pedro e Carlos Cuesta. Além dos cartões vermelhos, a torcida cruzmaltina também reclamou do pênalti do gol da vitória do time chileno.

A revolta com a arbitragem foi maior do que com o desempenho da equipe de Renato Gaúcho. Sendo assim, as decisões das autoridades em campo foram apontada pelos torcedores como o principal motivo da derrota. Veja abaixo a repercussão:

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