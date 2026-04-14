Torcedores se revoltam com expulsão em Vasco x Audax Italiano: 'Inacreditável'

O primeiro tempo da partida entre Vasco e Audax Italiano, desta terça-feira (14), em São Januário, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana, foi marcado por polêmica. Aos 34 minutos, o volante João Pedro foi expulso e a decisão da arbitragem gerou revolta entre os torcedores do Cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Comentarista analisa polêmica em Vasco x Audax Italiano: 'Circunstância'

O camisa 98 entrou na mira do árbitro Hernán Heras aos cinco minutos de jogo. Na ocasião, JP flertou com uma expulsão em um lance que foi revisado pelo VAR. A decisão da arbitragem foi de advertir o atleta apenas com um amarelo.

Contudo, vinte minutos depois, João Pedro realizou uma nova falta, e assim, recebeu o segundo amarelo, sendo expulso. A decisão da arbitragem repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Cruzmaltino não concordaram com a segunda advertência. Veja abaixo:

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

🤑 Aposte em jogos da Copa Sul-Americana! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável