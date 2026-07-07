Web reage a adversário da Argentina nas quartas da Copa do Mundo: 'Impossível'
Argentinos estão nas quartas de final do Mundial
A Argentina se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (7), após vencer o Egito. Agora, a equipe do técnico Lionel Sacaloni irá enfrentar a Suíça, que superou a Colômbia, na próxima fase.
➡️ América do Sul tem menor número de classificados às quartas da Copa desde 2002
Diante do cenário, alguns brasileiros reagiram ao desafio da seleção argentina. A maioria analisou o confronto como fácil para Lionel Messi e companhia. Teve quem até já colocou os argentinos na semifinal do Mundial. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Paredes elogia a Argentina e revela sentimento após classificação dramática
Argentina x Suíça. Argentina é amplamente favorita— Gerson Junior (@gersongomesjr) July 7, 2026
Muito na cara que Suíça x Argentina vai rolar pênaltis também. Do jeito que tá.— gustavo (@gstvcms) July 7, 2026
n acredito que vou ter que torcer pra suíça tentar eliminar a argentina sendo que todo mundo sabe que o 3 x 1 já tá escrito q Ódio pic.twitter.com/90Iun7MkMd— julia fiona apple do 024 (@jayhomotron) July 7, 2026
Argentina x Suíça, inacreditável o caminho dos hermanos até a semi, impossível alguma seleção ter tido um caminho tão fácil assim na copa do mundo!!— L ○ G A Ň 🐟.🏀.👑 (@Gabriellogan86) July 7, 2026
Suíça x Argentina nas quartas, parabéns Argentina pela classificação para as semi pic.twitter.com/Rxw12K6vwJ— yas 🇧🇷 (@mjbubblesz) July 7, 2026
Como foi a classificação da Argentina?
No primeiro tempo, o Egito iniciou o confronto equilibrando as ações com a Argentina e abriu o placar. Aos 14 minutos, Attia fez um cruzamento na área do lado direito e Ibrahim tomou a frente de Lisandro Martínez e cabeceou para o fundo das redes. Em resposta, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo da área e sofreu um pênalti, mas Messi desperdiçou a cobrança aos 20 minutos após parar em grande defesa de Shobeir. Em uma chegada pela direita, De Paul fez um cruzamento para Mac Allister, que cabeceou a queima-roupa para outra grande intervenção do goleiro egípcio. Em nova chance de bola parada, Messi cobrou uma falta da intermediária, mas carimbou a trave. E na reta final, Tagliafico foi lançado pelo lado esquerdo, fez um cruzamento rasteiro e Julián Álvarez chegou finalizando de canhota para um milagre de Shobeir, que impediu o empate novamente.
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No segundo tempo, a Argentina teve mais volume que o Egito, mas não conseguia criar chances claras. Com um minuto, De Paul recebeu um passe na entrada da área e chapou para defesa tranquila de Shobeir. Mas aos 12 minutos, a Scaloneta sofreu o primeiro susto em um contra-ataque puxado por Hassan, que terminou com gol de Ziko, mas a arbitragem anulou com o auxílio do VAR por falta na origem da jogada. E aos 21 minutos, Salah puxou outro contra-ataque após cobrança de escanteio da Albiceleste, tocou para Hassan no lado direito, que cruzou rasteiro para Ziko balançar as redes e comemorar o segundo gol dos Faraós na partida. Aos 34 minutos, a Argentina tentou reagir com Messi fazendo um cruzamento na área, e Romero surgindo livre de marcação para cabecear e descontar o marcador. E aos 38 minutos, Messi foi acionado por Montiel dentro da área e soltou uma bomba para estufar as redes e empatar o confronto. E aos 46 minutos, Lautaro Martínez foi acionado pelo lado direito e cruzou na cabeça de Enzo Fernández, que estufou as redes e virou o confronto e deu a classificação às quartas de final para a Argentina.
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