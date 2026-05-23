Com retornos importantes, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Palmeiras
Equipes se enfrentam neste sábado
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O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Palmeiras neste sábado (23), às 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão. Para o confronto no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim contará com os retornos de Erick Pulgar e Gonzalo Plata.
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Após sofrer lesão no joelho esquerdo na partida contra o Grêmio, Gonzalo Plata desfalcou o Flamengo por três jogos. Nos últimos dias, treinou com o grupo sem limitação e foi liberado para ser relacionado para o confronto deste sábado.
Já Pulgar, que ficou fora por 13 jogos, está de volta após se recuperar de uma lesão no ombro direito. Neste período, o chileno viu Evertton Araújo assumir a titularidade.
Desfalques no Maracanã
Arrascaeta e Cebolinha, no departamento médico, não jogam. O uruguaio, inclusive, foi liberado para se recuperar de lesão na clavícula direita em seu país. Além deles, Danilo, suspenso, também não fica à disposição.
Classificação do Brasileirão: Flamengo na cola do Palmeiras
Concorrentes aos títulos nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras disputam a liderança do Brasileirão. O líder é o Verdão, com 35 pontos, enquanto o Rubro-Negro vem logo atrás, com 31.
Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X PALMEIRAS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
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