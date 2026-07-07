Sem Brasil, Galvão define jogo das quartas da Copa para narrar no SBT
Galvão não havia narrado um duelo que não fosse da Seleção Brasileira nesta Copa
A Copa do Mundo 2026 entra na fase de quartas de final nesta semana, com dois confrontos que definem os primeiros classificados para as semifinais. O SBT e a N Sports, que fazem parceria neste Mundial, transmitirão as partidas entre França e Marrocos, na quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), e Espanha e Bélgica, na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).
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O duelo entre franceses e marroquinos será disputado no Gillette Stadium, em Boston, com narração de Galvão Bueno. Já o confronto entre Espanha e Bélgica acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, e terá Tiago Leifert como narrador. As partidas marcam o início da etapa eliminatória decisiva da competição, reunindo quatro seleções que seguem na disputa pelo título mundial.
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Esta será a primeira partida desta Copa do Mundo narrada por Galvão Bueno que não é da Seleção Brasileira.
Para a cobertura da reta final do torneio, SBT e N Sports mobilizaram uma operação especial com equipes distribuídas entre cidades-sede da Copa do Mundo e o Brasil. Além das transmissões comandadas por Galvão Bueno e Tiago Leifert, a cobertura inclui apresentadores, comentaristas e repórteres responsáveis pelo acompanhamento diário dos principais acontecimentos da competição.
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