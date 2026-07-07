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Sem Brasil, Galvão define jogo das quartas da Copa para narrar no SBT

Galvão não havia narrado um duelo que não fosse da Seleção Brasileira nesta Copa

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/07/2026 21:02
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As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)
As transmissões capitaneadas por Galvão Bueno e a atuação do Desimpedidos e N Sports no digital / (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo 2026 entra na fase de quartas de final nesta semana, com dois confrontos que definem os primeiros classificados para as semifinais. O SBT e a N Sports, que fazem parceria neste Mundial, transmitirão as partidas entre França e Marrocos, na quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), e Espanha e Bélgica, na sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).

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    O duelo entre franceses e marroquinos será disputado no Gillette Stadium, em Boston, com narração de Galvão Bueno. Já o confronto entre Espanha e Bélgica acontece no SoFi Stadium, em Los Angeles, e terá Tiago Leifert como narrador. As partidas marcam o início da etapa eliminatória decisiva da competição, reunindo quatro seleções que seguem na disputa pelo título mundial.

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    Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé em ação durante França x Suécia pela segunda fase da Copa do Mundo. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    Esta será a primeira partida desta Copa do Mundo narrada por Galvão Bueno que não é da Seleção Brasileira.

    Para a cobertura da reta final do torneio, SBT e N Sports mobilizaram uma operação especial com equipes distribuídas entre cidades-sede da Copa do Mundo e o Brasil. Além das transmissões comandadas por Galvão Bueno e Tiago Leifert, a cobertura inclui apresentadores, comentaristas e repórteres responsáveis pelo acompanhamento diário dos principais acontecimentos da competição.

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