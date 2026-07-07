Gol perdido em Suíça x Colômbia irrita torcedores do Flamengo: 'Carrascal faria' Seleção sul-americana foi eliminada

A Colômbia caiu para a Suíça nos pênaltis, nesta terça-feira (7), em Vancouver, no Canadá, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o resultado, torcedores do Flamengo se revoltaram nas redes sociais pela ausência de Jorge Carrascal no confronto. O jogador ficou no banco de reservas.

➡️ Globo demite narrador durante a Copa do Mundo; saiba mais

Durante a prorrogação, a Colômbia teve uma chance clara de gol aos nove minutos do segundo tempo. Na ocasião, a bola da possível classificação caiu nos pés de Jaminton Campaz, que desperdiçou a chance clara ao finalizar por cima da meta.

continua após a publicidade

➡️ Astro do Flamengo revela tristeza por não ter jogado Copa do Mundo: 'Machuca'

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo aproveitaram o momento para questionar a ausência de Jorge Carrascal na partida. O técnico Néstor Lorenzo optou por não colocar o meia do clube carioca em campo para a partida. Veja a repercussão abaixo:

Carrascal faria esse



Campaz é bagrinho — Se Ficar Puto É Pior (@sfpepior) July 7, 2026

Olha o gol que o cara perde pqp — LEOYYZ #FLALIBÃ (@LEOYYZ) July 7, 2026

o técnico não coloca o carrascal por nada, sei porque ele foi convocado — ִִֶ (@jasmijjne) July 7, 2026

poxa o carrascal nem tá jogando — toast 💥 (@turtle_505) July 7, 2026

Como foi Suíça x Colômbia?

O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas oportunidades claras. A Suíça começou melhor e levou perigo com Ndoye e Rieder, exigindo boas defesas de Vargas. A Colômbia respondeu na reta final da etapa, quando Puerta finalizou da entrada da área e obrigou Kobel a fazer grande defesa. As duas equipes marcaram forte no meio-campo e foram para o intervalo sem conseguir abrir o placar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O segundo tempo seguiu equilibrado e com poucas chances claras de gol. A Suíça levou perigo em cobrança de falta de Rieder, além de criar oportunidades com Sow e Ndoye, enquanto a Colômbia respondeu principalmente com Luis Suárez, que desperdiçou uma boa chance após falha de Xhaka, e com uma finalização fraca de Luis Díaz.

As duas seleções fizeram mudanças para buscar a vitória, mas não conseguiram balançar as redes, e o confronto terminou empatado por 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

A Colômbia começou desperdiçando uma grande oportunidade em escanteio cobrado por Quinteiro, em que Lucumí superou a zaga suíça, mas acertou o travessão. No lance seguinte, Jaminton Campaz arriscou de longe para boa defesa de Kobel. A Suíça respondeu minutos depois com Zeki Amdouni, que finalizou dentro da área, mas Camilo Vargas fez milagre para evitar o gol.

No segundo tempo da prorrogação, a Colômbia pressionou e perdeu chance clara de gol com Campaz, que saiu cara a cara com Kobel, mas isolou o chute. Na sequência do jogo, ambas as equipes diminuíram o ritmo e o jogo foi à disputa de pênaltis.

continua após a publicidade