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Gol perdido em Suíça x Colômbia irrita torcedores do Flamengo: 'Carrascal faria'

Seleção sul-americana foi eliminada

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 20:00
Atualizado há 2 minutos
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Carrascal em treino pela seleção colombiana
Carrascal em treino pela seleção colombiana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A Colômbia caiu para a Suíça nos pênaltis, nesta terça-feira (7), em Vancouver, no Canadá, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Após o resultado, torcedores do Flamengo se revoltaram nas redes sociais pela ausência de Jorge Carrascal no confronto. O jogador ficou no banco de reservas.

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    Durante a prorrogação, a Colômbia teve uma chance clara de gol aos nove minutos do segundo tempo. Na ocasião, a bola da possível classificação caiu nos pés de Jaminton Campaz, que desperdiçou a chance clara ao finalizar por cima da meta.

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    Nas redes sociais, torcedores do Flamengo aproveitaram o momento para questionar a ausência de Jorge Carrascal na partida. O técnico Néstor Lorenzo optou por não colocar o meia do clube carioca em campo para a partida. Veja a repercussão abaixo:

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    • Como foi Suíça x Colômbia?

    O primeiro tempo foi equilibrado e de poucas oportunidades claras. A Suíça começou melhor e levou perigo com Ndoye e Rieder, exigindo boas defesas de Vargas. A Colômbia respondeu na reta final da etapa, quando Puerta finalizou da entrada da área e obrigou Kobel a fazer grande defesa. As duas equipes marcaram forte no meio-campo e foram para o intervalo sem conseguir abrir o placar.

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    O segundo tempo seguiu equilibrado e com poucas chances claras de gol. A Suíça levou perigo em cobrança de falta de Rieder, além de criar oportunidades com Sow e Ndoye, enquanto a Colômbia respondeu principalmente com Luis Suárez, que desperdiçou uma boa chance após falha de Xhaka, e com uma finalização fraca de Luis Díaz.

    As duas seleções fizeram mudanças para buscar a vitória, mas não conseguiram balançar as redes, e o confronto terminou empatado por 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a decisão para a prorrogação.

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    A Colômbia começou desperdiçando uma grande oportunidade em escanteio cobrado por Quinteiro, em que Lucumí superou a zaga suíça, mas acertou o travessão. No lance seguinte, Jaminton Campaz arriscou de longe para boa defesa de Kobel. A Suíça respondeu minutos depois com Zeki Amdouni, que finalizou dentro da área, mas Camilo Vargas fez milagre para evitar o gol.

    No segundo tempo da prorrogação, a Colômbia pressionou e perdeu chance clara de gol com Campaz, que saiu cara a cara com Kobel, mas isolou o chute. Na sequência do jogo, ambas as equipes diminuíram o ritmo e o jogo foi à disputa de pênaltis.

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    Luis Díaz em ação na partida entre Suíça e Colômbia pela Copa do Mundo de 2026
    Luis Díaz em ação na partida entre Suíça e Colômbia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)

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