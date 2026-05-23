Flamengo e Palmeiras entram em campo na noite deste sábado (23), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão, e vão dar aos torcedores mais um capítulo desta grande rivalidade nacional. Os dois times, inclusive, contam com goleadores que podem desequilibrar a partida no Rio de Janeiro: de um lado, Pedro. Do outro, Flaco López.

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O último encontro entre cariocas e paulistas foi na final da Libertadores, em novembro de 2025, quando o Rubro-Negro levou a melhor e ficou com o tetracampeonato continental. Agora, os rivais se enfrentam no Brasileirão como líder e vice-líder do campeonato.

O Palmeiras é líder com 35 pontos, quatro a mais que o Flamengo, que tem um jogo a menos na competição nacional neste momento. Enquanto o time de Abel Ferreira conquistou apenas três pontos nos últimos três jogos, o de Léo Jardim conquistou cinco no mesmo período.

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O Flamengo chega para o confronto liderado pela boa fase de Pedro na temporada. O centroavante soma 18 gols e quatro assistências em 30 partidas em 2026. Já Flaco tem 13 bolas na rede e sete assistências em 33 jogos neste ano pelo Palmeiras.

O Palmeiras é uma das principais vítimas de Pedro com a camisa rubro-negra. Desde que chegou à Gávea, Pedro já marcou oito vezes contra o rival. Já Flaco, apesar de ser artilheiro do Palmeiras na temporada, ainda busca seu primeiro gol contra a equipe carioca. O argentino já enfrentou o rival 11 vezes.

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O argentino sonha com uma vaga na Copa do Mundo, mas vive um momento de oscilação junto ao restante do elenco palmeirense, principalmente o ataque, que fez apenas cinco gols nos últimos seis jogos do Brasileirão, enquanto o Rubro-Negro fez mais que o dobro neste mesmo recorte: 12.

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Veja números de Pedro e Flaco em 2026:

Pedro

30 jogos (22 titular)

18 gols

4 assistências

89 minutos para participar de gol

2.4 finalizações por jogo (1.2 no gol)

4.0 finalizações para marcar

0.8 passes decisivos por jogo

7 grandes chances criadas

58% de conversão em grandes chances

46% de eficiência nos duelos

0.9 faltas sofridas por jogo

Flaco

33 jogos (30 titular)

13 gols

7 assistências

127 minutos para participar de gol

2.3 finalizações por jogo (0.9 no gol)

5.8 finalizações para marcar

1.2 passes decisivos por jogo

9 grandes chances criadas

57% de conversão em grandes chances

45% de eficiência nos duelos

2.0 faltas sofridas por jogo

*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

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