Renata Ruel aponta falta de critério em lance do Santos e compara com o Flamengo

A análise da arbitragem voltou ao centro das discussões após decisões polêmicas envolvendo jogos recentes do futebol brasileiro. A comentarista Renata Ruel foi direta ao apontar inconsistência nos critérios adotados em lances semelhantes, citando episódios nas partidas de Santos x Bahia e também no confronto entre Flamengo e Vitória.

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Segundo a especialista, o primeiro pênalti marcado a favor do Santos foi correto dentro da regra. No entanto, ela destacou que a orientação da CBF tem causado interpretações diferentes para lances parecidos, o que gera falta de critério nas decisões.

— O primeiro pênalti a favor do Santos foi bem marcado. É semelhante ao lance do Arrascaeta contra o Vitória que, no parecer da Comissão de Arbitragem, foi acidental. Em menos de cinco dias, a gente vê critérios diferentes. Se não foi falta do Arrascaeta, não deveria ter sido marcado pênalti para o Santos — afirmou.

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A fala faz referência ao lance envolvendo Arrascaeta, que gerou debate entre torcedores e analistas. Na ocasião, o árbitro Anderson Daronco não marcou infração, mesmo com reclamações por possível pisão — situação que, para muitos, poderia até resultar em cartão vermelho.

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Veja a fala:

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Como foi Bahia x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

O Santos começou a partida impondo seu ritmo, com Thaciano comandando as principais ações ofensivas e acionando Rony. Na primeira oportunidade, o atacante finalizou travado e, pouco depois, chegou a ficar cara a cara com o goleiro Léo Vieira, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 19 minutos, o Peixe abriu o placar com Rollheiser, em cobrança de pênalti no canto direito. A penalidade foi marcada após Gabriel Bontempo ser derrubado por Erick Pulga.

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Aos 24 minutos, o Bahia quase empatou ao acertar a trave em um chute forte. Já no fim da primeira etapa, Santiago Mingo obrigou Diógenes a fazer boa defesa, com a bola ainda tocando no travessão. O Santos ampliou pouco depois, novamente com Rollheiser, em cobrança de pênalti, após a bola tocar no cotovelo de Ramos Mingo em cruzamento de Thaciano dentro da área.

Bahia e Santos jogam na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. .(Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

No segundo tempo, o panorama da partida mudou, com o Bahia reagindo na reta final. Aos 30 minutos, Luciano Juba, que até então pouco havia participado do jogo, marcou um belo gol de falta, sem chances para Diógenes, que estava adiantado. O empate veio na sequência, com Willian José subindo livre para cabecear após cruzamento preciso de Erick Pulga.

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Com o empate, a situação do Santos segue delicada nas três competições que disputa simultaneamente. A equipe evidencia maior fragilidade na ausência de seus principais jogadores e volta a expor dificuldades no controle físico e emocional pelo terceiro jogo consecutivo, não consegue administrar a vantagem no placar.

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