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Veja gols em Bahia x Santos: Rollheiser marca duas vezes para o Peixe

Equipes se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/04/2026
19:02
Atualizado há 2 minutos
Bahia e Santos se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)
imagem cameraBahia e Santos se enfrentam pela 13ª rodada do Brasileirão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)
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O Santos saiu na frente do placar na partida contra o Bahia, deste sábado (25), na Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Rollheiser foi o responsável por marcar os dois gols do Peixe através de dois pênaltis.

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A penalidade aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Erick Pulga derrubou Bontempo dentro da área. Em campo, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou a infração, mas após uma revisão do lance no VAR, ele apontou para a marca da cal.

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Rollheiser foi o responsável por realizar a cobrança. Com qualidade, o argentino deslocou o goleiro Léo Vieira para marcar para o Santos.

Veja o gol abaixo:

No final do segundo tempo, o Santos voltou a ter um pênalti marcado ao próprio favor. Desta vez, a irregularidade aconteceu por conta de um toque de mão de Ramos Mingo. Ramon Abatti Abel mais uma vez precisou ir ao VAR para identificar a falta.

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Rollheiser realizou novamente a cobrança para o peixe. Desta vez, ele trocou o lado da finalização do primeiro pênalti e enganou o goleiro Léo Vieira. Veja abaixo:

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