Veja gols em Bahia x Santos: Rollheiser marca duas vezes para o Peixe

O Santos saiu na frente do placar na partida contra o Bahia, deste sábado (25), na Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Rollheiser foi o responsável por marcar os dois gols do Peixe através de dois pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Cantora expõe traíção de astro da NBA: 'Não sabe ser'

A penalidade aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Erick Pulga derrubou Bontempo dentro da área. Em campo, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou a infração, mas após uma revisão do lance no VAR, ele apontou para a marca da cal.

➡️ Com desfalques, Santos visita o Bahia pelo Brasileirão; veja escalação

Rollheiser foi o responsável por realizar a cobrança. Com qualidade, o argentino deslocou o goleiro Léo Vieira para marcar para o Santos.

Veja o gol abaixo:

No final do segundo tempo, o Santos voltou a ter um pênalti marcado ao próprio favor. Desta vez, a irregularidade aconteceu por conta de um toque de mão de Ramos Mingo. Ramon Abatti Abel mais uma vez precisou ir ao VAR para identificar a falta.

continua após a publicidade

Rollheiser realizou novamente a cobrança para o peixe. Desta vez, ele trocou o lado da finalização do primeiro pênalti e enganou o goleiro Léo Vieira. Veja abaixo:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🎰 Aposte no próximo jogo do clube do seu coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.