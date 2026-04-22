PC Oliveira aponta erro crucial da arbitragem em Flamengo x Vitória

O Flamengo bateu o Vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Durante a partida, um lance envolvendo o meia Saúl gerou polêmica nas redes sociais. Para o especialista Paulo César de Oliveira, o camisa 8 do Rubro-Negro deveria ter sido expulso.

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A polêmica aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 39 minutos do segundo tempo quando o espanhol acertou o cotovelo no rosto de Caíque, que caiu imediatamente no chão. Em campo, o árbitro Anderson Daronco deu falta do jogador do Vitória.

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Durante a transmissão da partida, pelo Sportv, o narrador Luis Carlos Jr. foi o responsável por transmitir a opinião de PC Oliveira. Para o ex-árbitro, a arbitragem errou no julgamento do lance e deveria ter expulsado o volante Saúl.

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Evertton Araújo marcou em Flamengo x Vitória pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Mendes/W9 PRESS/Folhapress)

Como foi Flamengo x Vitória

Texto por: Lucas Bayer

O jogo no Maracanã começou com duas pinturas logo de cara. Aos nove minutos, Evertton Araújo, após troca de passes do sistema ofensivo do Flamengo, acertou um chutaço de fora da área, levando a torcida à loucura. Mas, para a frustração dos rubro-negros cariocas, Erick, logo após a saída de bola, teve a mesma felicidade do adversário. Em uma finalização à la Zidane, chutou de primeira, sem chances para Rossi, e deixou tudo igual no placar.

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A partir daí, o Flamengo passou a ter o controle da bola, mas encontrou dificuldade para penetrar a defesa do Vitória, que se fechou e buscou jogadas de contra-ataque, criando pouquíssimas chances de perigo (as melhores delas na reta final do primeiro tempo com Cebolinha). Com Luiz Araújo como principal armador no meio-campo e sem efetividade dos jogadores de beirada, o time pecou pela falta de criatividade na etapa inicial.

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Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim optou pelas entradas de Arrascaeta e Saúl, buscando dar mais dinamismo ao ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo da rede. Já aos 19', o camisa 10 arriscou um chute cruzado e acertou a trave.

O Vitória, com Luan Cândido, voltou a balançar a rede de Rossi aos 32 minutos, mas o árbitro marcou impedimento na jogada. No lance seguinte, Arrascaeta, mais uma vez, esteve perto do terceiro gol do Flamengo, mas desperdiçou a chance. Ao término da partida, os flamenguistas aplaudiram o desempenho da equipe, que está invicta há seis jogos.