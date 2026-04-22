Anderson Daronco vira assunto em Flamengo x Vitória: 'Toda hora'

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Durante o confronto, o árbitro Anderson Daronco foi alvo de críticas pela forma que conduziu a partida.

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Além das reclamações frequentes da forma de arbitragem de Daronco, que é acusado de parar muito as partidas. Alguns torcedores se revoltaram com possíveis lances que poderiam ter gerado expulsões à jogadores do Flamengo.

Thiago Duarte Peixoto (SP), responsável pelo VAR da partida, também foi alvo das críticas. Torcedores reclamaram da ausência do recurso tecnológico em julgamentos cruciais de Daronco durante a partida.

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Veja a repercussão abaixo:

Evertton Araújo marcou primeiro gol do Flamengo sobre o Vitória no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como foi Flamengo x Vitória

Texto por: Lucas Bayer

O jogo no Maracanã começou com duas pinturas logo de cara. Aos nove minutos, Evertton Araújo, após troca de passes do sistema ofensivo do Flamengo, acertou um chutaço de fora da área, levando a torcida à loucura. Mas, para a frustração dos rubro-negros cariocas, Erick, logo após a saída de bola, teve a mesma felicidade do adversário. Em uma finalização à la Zidane, chutou de primeira, sem chances para Rossi, e deixou tudo igual no placar.

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A partir daí, o Flamengo passou a ter o controle da bola, mas encontrou dificuldade para penetrar a defesa do Vitória, que se fechou e buscou jogadas de contra-ataque, criando pouquíssimas chances de perigo (as melhores delas na reta final do primeiro tempo com Cebolinha). Com Luiz Araújo como principal armador no meio-campo e sem efetividade dos jogadores de beirada, o time pecou pela falta de criatividade na etapa inicial.

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Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim optou pelas entradas de Arrascaeta e Saúl, buscando dar mais dinamismo ao ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo da rede. Já aos 19', o camisa 10 arriscou um chute cruzado e acertou a trave.

O Vitória, com Luan Cândido, voltou a balançar a rede de Rossi aos 32 minutos, mas o árbitro marcou impedimento na jogada. No lance seguinte, Arrascaeta, mais uma vez, esteve perto do terceiro gol do Flamengo, mas desperdiçou a chance. Ao término da partida, os flamenguistas aplaudiram o desempenho da equipe, que está invicta há seis jogos.