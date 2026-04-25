Neymar vira assunto em empate de Bahia e Santos: 'Depois'

O Santos empatou com o Bahia em 2 a 2, neste sábado (25), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o Peixe chegou a ter a vantagem de dois gols, mas mesmo assim cedou o empate. O cenário fez o atacante Neymar, que não jogou a partida, virar assunto nas redes sociais.

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Torcedores do Peixe repercutiram a ausência do camisa 10. Neymar foi poupado para a partida por conta da alta sequência de jogos recente. O foco do alvinegro é ter o atleta 100% para a partida contra o San Lorenzo, desta quinta-feira (30), na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

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A ausência do ídolo do Santos foi sentida pelos torcedores, que imaginaram as diferenças em campo que o atacante poderia ter feito. Veja a repercussão abaixo:

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Bahia e Santos jogam na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão. .(Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

Como foi Bahia x Santos?

Texto por: Juliana Yamaoka

O Santos começou a partida impondo seu ritmo, com Thaciano comandando as principais ações ofensivas e acionando Rony. Na primeira oportunidade, o atacante finalizou travado e, pouco depois, chegou a ficar cara a cara com o goleiro Léo Vieira, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 19 minutos, o Peixe abriu o placar com Rollheiser, em cobrança de pênalti no canto direito. A penalidade foi marcada após Gabriel Bontempo ser derrubado por Erick Pulga.

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Aos 24 minutos, o Bahia quase empatou ao acertar a trave em um chute forte. Já no fim da primeira etapa, Santiago Mingo obrigou Diógenes a fazer boa defesa, com a bola ainda tocando no travessão. O Santos ampliou pouco depois, novamente com Rollheiser, em cobrança de pênalti, após a bola tocar no cotovelo de Ramos Mingo em cruzamento de Thaciano dentro da área.

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No segundo tempo, o panorama da partida mudou, com o Bahia reagindo na reta final. Aos 30 minutos, Luciano Juba, que até então pouco havia participado do jogo, marcou um belo gol de falta, sem chances para Diógenes, que estava adiantado. O empate veio na sequência, com Willian José subindo livre para cabecear após cruzamento preciso de Erick Pulga.

Com o empate, a situação do Santos segue delicada nas três competições que disputa simultaneamente. A equipe evidencia maior fragilidade na ausência de seus principais jogadores e volta a expor dificuldades no controle físico e emocional pelo terceiro jogo consecutivo, não consegue administrar a vantagem no placar.