Rollheiser afirma que vitória do Santos escapou 'por um detalhe' e comemora sua atuação

O Santos chegou a abrir 2 a 0 contra o Bahia na Arena Fonte Nova, mas sofreu o empate por 2 a 2 na noite deste sábado (25), pela 13ª rodada do Brasileirão. Autor dos dois gols santistas, o atacante Rollheiser voltou a ganhar espaço na titularidade na equipe e afirmou que o Peixe deixou os três pontos escaparem "por um detalhe", como ele definiu.

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O camisa 32 voltou a ser titular diante da ausência de Neymar, que ficou fora do confronto em Salvador pelo controle de carga. Esse foi o sexto jogo do argentino sob o comando de Cuca, o primeiro como titular. O atacante marcou duas vezes de pênalti, o que não impediu o empate do tricolor baiano no segundo tempo.

Apesar do gosto amargo do resultado, o jogador avaliou positivamente sua atuação em campo e do elenco santista. Rollheiser também comemorou a chance aproveitada na partida, que pode dar mais protagonismo ao argentino na sequência da temporada.

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- Acho que fizemos uma boa atuação. Deixamos escapar [a vitória] no final por alguns detalhes, mas nós sabemos que eles são [o Bahia] uma grande equipe, jogaram ao lado da sua torcida. Temos que melhorar esses pequenos detalhes para não cometê-los no futuro. Depois, pessoalmente, eu estou feliz por poder ajudar o equipe. Temos que estar sempre preparados e à disposição da comissão técnica e também da equipe - afirmou o atacante em entrevista na saída de campo ao Premiere.

Esse foi o terceiro gol de Rollheiser com a camisa do Santos em 2026. Antes, o argentino havia marcado pela última vez no dia 15 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista, na vitória do Santos por 6 a 0 na Vila Belmiro. O atacante ainda tem uma assistência na temporada, anotada na vitória por 2 a 1 em cima do Novorizontino, também pelo Paulistão, no dia 10 de janeiro.

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Rollheiser marcou duas vezes contra o Bahia, mas não evitou o empate. (Foto: Fillipe Alves/Agencia F8/Folhapress)

Como fica o Santos na tabela do Brasileirão

Com o empate, o Santos chega a 14 pontos em 13 rodadas de Campeonato Brasileiro e ocupa a 15ª colocação. O Peixe tem dois de vantagem para o Corinthians, que abre a zona do rebaixamento, mas o rival ainda joga na rodada neste domingo, diante do Vasco, na Neo Química Arena. O Grêmio ocupa a posição intermediária, 16º lugar, e, a depender do resultado do time gaúcho, o Alvinegro Praiano pode terminar a rodada no Z4.

A equipe volta a entrar em campo no meio de semana diante do San Lorenzo, pela Sul-Americana. O Santos joga na terça-feira, às 19h, na Argentina. O Peixe luta para sair da última posição do grupo D e tem apenas um ponto somado até agora.